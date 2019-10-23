Çin yağı; nane türevinden üretilen bir bitkisel yağdır. Almanya’da yapılan bu ay dünyanın her tarafına yayılmış ve birçok derde deva olmuş bir yağdır. Bebekler dahil her yaş grubunda rahatça kullanılabilen Çin yağı oldukça faydalı bir yağ olarak belirtilmektedir. Hiçbir kimyasal madde içermemesi ve tamamıyla doğal üretilmesi güvenle kullanılmasını sağlayan en büyük özelliğidir. Nanenin bilinen özelliği; oldukça faydalı olmasıdır. Bunun özünü yani yağ olarak kullanmak daha etkili bir fayda sağlaması açısından önemlidir. Almanya’da son 4 yıl içerisinde en sağlıklı yağ olarak seçilmiş ve tercih edilmiştir.

Çin Yağının Faydaları Nelerdir?

Migren ve baş ağrıları için oldukça etkili bir ağrı kesicidir.

Üst solunum yolu enfeksiyonları, grip, nezle, Faranjit , burun tıkanıklığı, öksürük ve ses kısılması için etkili olmaktadır.

, burun tıkanıklığı, öksürük ve ses kısılması için etkili olmaktadır. Diş ve diş etiyle ilgili iltihaplanmalar ve enfeksiyonlar için faydalıdır.

ve diş etiyle ilgili iltihaplanmalar ve enfeksiyonlar için faydalıdır. Kas ve eklem ağrıları için etkili bir fayda sağlamaktadır.

Kaşıntıların giderilmesinde de fayda sağlar.

Mantar hastalıklarının giderilmesinde kullanılır.

Mide ağrıları ve bulantısına iyi gelir.

ağrıları ve bulantısına iyi gelir. Adet sancılarının geçmesini sağlar.

Sinirleri yatıştırıcı ve telkin edici özelliği vardır.

Gaz sancılarını gidererek gaz söktürücü etki sağlar.

söktürücü etki sağlar. Nefes açıcı etki etmektedir.

Antiseptik ve antibakteriyel özelliği sayesinde; buharı havadaki mikropları yok edici özellik taşır.

Çin yağını lokal olarak kullanmak için ağrılı bölgeye masaj yaparak tatbik etmek gereklidir. Ayrıca; suya ilave ederek ya da bir gıda üzerine damlatarak da alınabilmektedir.