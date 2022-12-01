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Çin ve Rusya savaş uçakları Japon Denizi üzerinde uçtu

Çin ve Rusya'ya ait bombardıman uçakları Japon Denizi ile Doğu Çin Denizi'nde tatbikat gerçekleştirdi. Japonya Savunma Bakanlığı, ulusal hava sahalarının ihlal edilmediğini açıkladı

Giriş: 01.12.2022 - 07:05 | Güncelleme: ABONE OL
Çin ve Rusya savaş uçaklarından Japon Denizi'nde tatbikat
Çin ve Rusya savaş uçaklarından Japon Denizi'nde tatbikat
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AA

Çin ve Rusya'ya ait bombardıman uçaklarının Japon Denizi (Doğu Denizi) ve Doğu Çin Denizi'nde tatbikat yaptığı bildirildi.

Çin'in Hong-6K ve Rusya'nın Tupolev ve Sukhoi tip bombardıman uçaklarının Doğu Çin Denizi ve Japon Denizi'nde ortak yaptıkları tatbikat kapsamında Rus ve Çin uçakları, birbirlerinin askeri üslerine iniş yaptı.

AA'nın haberine göre; Japonya Savunma Bakanlığı, Japon ulusal hava sahasının ihlal edilmediğini duyurdu.

Bakanlık, Tsushima Boğazı'ndan Çin uçaklarının sabah saatlerinde, Doğu Çin Denizi'nden, Japon Denizi'nin kuzey yönüne doğru hareket ettiği bildirildi.

Rus uçaklarının aynı bölgede ilk aşamada güneye hareket ettiği, daha sonra yönünü kuzeye çevirdiği kaydedildi.

Yabancı uçakların seyrine karşılık, Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetlerine (ASDF) savaş uçaklarının bölgede havalandığı belirtildi.

Savunma Bakanlığı, bölgesel sularda yabancı ülkeye ait hava unsurlarının seyrine yönelik enformasyon ve analiz faaliyetlerinin süreceğini aktardı.

*Haberde AA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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