Çin ve Rusya'dan "Sibirya'nın Gücü 2" açıklaması

AA

Bildiriye göre, iki ülke Rusya'nın Sibirya bölgesinden başlayıp Moğolistan'dan geçerek Çin'e doğalgaz ulaştıracak Sibirya'nın Gücü 2 boru hattı inşasına yönelik araştırma ve müzakerelerin ilerletilmesi sağlanacak.

Çin ve Rusya petrol, doğalgaz, kömür, elektrik ve nükleer enerji alanındaki işbirliği projelerini de destekleyecek.

RUSYA, ÇİN'E 98 MİLYAR METREKÜP DOĞALGAZ GÖNDERECEK

Putin dün yaptığı açıklamada, Sibirya'nın Gücü 2 boru hattı konusunda Çin ile tüm parametrelerde anlaşmaya varıldığını belirtmişti.

Rusya'nın mevcut ve müzakere edilen projelerle Çin'e 2030'a kadar 98 milyar metreküp gaz ve 100 milyon ton sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tedarik edeceğini ifade eden Putin, Rus firmaların Çin ekonomisinin enerji talebini karşılamaya hazır olduğunu kaydetmişti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak da Sibirya'nın Gücü 2 boru hattının 50 milyar metreküp gaz taşıma kapasitesine sahip olacağına işaret ederek, "Bu oldukça büyük bir miktar. Kuzey Akım'ın kapasitesi 55 milyar metreküp. Bu da böyle bir projenin Kuzey Akım'ın yerini tamamen alacağı anlamına geliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Dünyanın doğalgaz tüketiminde önde gelen ülkelerinden Çin, 2022'de yaklaşık 109 milyon ton doğalgaz ithal etti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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