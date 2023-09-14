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        Haberler Dünya Çin Savunma Bakanı nerede?

        Çin Savunma Bakanı nerede?

        Yaklaşık 2 haftadır kamuoyunda görülmeyen Çin Savunma Bakanı Li Shangfu'nun nerede olduğu merak konusu oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2023 - 10:02 Güncelleme: 14.09.2023 - 10:11
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        • 1

          Çin'de 2. kayıp bakan vakası yaşanıyor.

        • 2

          Savunma Bakanı General Li Shangfu'nun kaybolduğuna dair söylentiler, Devlet Başkanı Jinping'in bir dizi üst düzey hükümet yetkilisini değiştirmesinin ardından geldi.

        • 3

          ABD'nin Japonya elçisi Rahm Emanuel , Twitter/X'te konuya ilişkin açıklamasında "Devlet Başkanı Xi'nin kabinesi artık Agatha Christie'nin 'Ve Sonra Hiçbiri Yoktu' adlı romanına benziyor. Önce Dışişleri Bakanı Qin Gang kayboluyor, ardından komutanları kayboluyor ve şimdi de Savunma Bakanı Li Shangfu iki haftadır kamuoyunun önünde görülmüyor" dedi.

        • 4

          General Li en son 29 Ağustos'ta Pekin'deki üçüncü Çin-Afrika Barış ve Güvenlik Forumu'nda açılış konuşması yaparken kamuoyunun önünde görüldü.

        • 5

          Aynı ay, Xi büyük bir değişiklikle ülkenin nükleer ve füze cephaneliğini denetleyen Roket Kuvvetleri biriminde görev yapan iki general Li Yuchao ve yardımcısı Liu Guangbin'ı görevden aldı. İkisi de aynı şekilde aylardır kamuoyunun önünde görülmüyordu.

          Benzer şekilde, Temmuz ayında Dışişleri Bakanı Qin Gang'ın üç haftadan fazla bir süredir kamuoyunda görülmediği ortaya çıkmıştı.

        • 6

          Bloomberg'in haberine göre, savunma bakanının kamusal sahnede bulunmaması, Çin ordusunun donanım alımıyla ilgili beş yıldan uzun süredir devam eden yolsuzluk vakalarına ilişkin bir soruşturma başlatmasının ardından geldi.

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