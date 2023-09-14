Çin Savunma Bakanı nerede?

Aynı ay, Xi büyük bir değişiklikle ülkenin nükleer ve füze cephaneliğini denetleyen Roket Kuvvetleri biriminde görev yapan iki general Li Yuchao ve yardımcısı Liu Guangbin'ı görevden aldı. İkisi de aynı şekilde aylardır kamuoyunun önünde görülmüyordu.

Benzer şekilde, Temmuz ayında Dışişleri Bakanı Qin Gang'ın üç haftadan fazla bir süredir kamuoyunda görülmediği ortaya çıkmıştı.