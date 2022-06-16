Çin önce paylaştı sonra sildi: Dünya dışı yaşama dair sinyal

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Çin'de dünyanın en büyük radyo teleskobu uzayı incelemek ve dünya dışı yaşama dair kanıtlar bulabilmeyi amaçlıyor.

Bu görevde, 2020 yılında uzaydan yapay sinyaller bulunduğu ve bunların başka kişi ya da canlılar tarafından gönderilmiş olabileceği öne sürüldü.Raporda, ekibin 2022'de de başka bir şüpheli sinyal bulduğu belirtildi.

Ancak Çin kısa süre sonra hiçbir açıklama yapmadan söz konusu raporu yayından kaldırdı. Konuya ilişkin de bir yorumda bulunulmadı.

Uzmanlar ise bu sinyallerin radyo paraziti olabileceğini, hemen varsayımlar yapmak için erken olduğunu belirtiyor.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.