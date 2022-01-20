Çin Merkez Bankası'ndan faiz indirimi

AA

PBoC, bugün gerçekleştirilen para politikası kurulu toplantısında, 1 yıllık kredi referans faiz oranını yüzde 3,80'den yüzde 3,70'e, 5 yıllık kredi faiz oranını yüzde 4,65'ten yüzde 4,60'a indirdi.

Beklentiler doğrultusunda açıklanan karar ile PBoC, üst üste ikinci ayında da 1 yıllık LPR'de indirime gitmiş oldu. Mortgage fiyatlamasında etkili olan 5 yıllık LPR'deki indirim ise 10 baz puanlık piyasa beklentilerinin altında kalırken, analistler bu durumun halihazırda likidite zorlukları yaşanan emlak sektörüne yönelik sınırlı da olsa bir rahatlama getireceğini belirtti.

PBoC, emlak sektöründeki borç problemleri karşısında 19 ayın ardından ilk kez geçen ay 1 yıllık LPR'de indirime gitmişti. Banka ayrıca, pazartesi günü de bir yıl vadeli kredi faiz oranı ile yedi gün vadeli ters repo anlaşmalarındaki faiz oranını 10'ar baz puan düşürmüştü.

Analistler, PBoC'nin piyasayı yönlendirmek amacıyla kullandığı farklı faiz oranı araçları bulunduğuna işaret ederek, bunlardan politika faizi olarak nitelendirilmeye en yakının 1 yıllık LPR olduğunu söyledi.

Karar sonrası dolar/yuan paritesi, yatay bir seyir izleyerek 6,3440 seviyelerinde dengelendi.