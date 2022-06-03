Çin kolonileşmek için gezegen arıyor

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Çin Uzay Ajansı'ndaki bilim insanları, yaşam alanını genişletmek için 'Yakın Yaşanabilir Ötegezegen Araştırması' (Closeby Habitable Exoplanet Survey / CHES) projesini açıkladı.

Bu projeyle insanların yaşayabileceği başka bir gezegen aranacak ve bulmak için bir uzay teleskobuyla gökyüzü incelenecek.

Teleskop için, NASA’nın geçtiğimiz yıl James Webb Uzay Teleskobu'nun konuşlandırıldığı bölge terchi edilecek. Bu da aracın Ay'dan 4 kat daha uzak bir mesafede olacağı anlamına geliyor.

Projenin başarılı olması durumunda bu, Dünya benzeri gezegenlerin keşfedilmesi için tasarlanan ilk uzay görevi olacak.

Newsweek'e konuşan projenin baş araştırmacısı Ji Jianghui "Bu çalışmalar sonuç olarak 'Güneş sistemimiz özel mi?', 'Evrende benzersiz miyiz?' gibi sorulara yanıt verecek" dedi.