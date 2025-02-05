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        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz Çin'in hedefinde şimdi de Apple var - Teknoloji Haberleri

        Çin'in hedefinde şimdi de Apple var

        ABD'nin tarife uygulamasının ardından Google'a soruşturma başlatan Çin, şimdi de Apple'ın App Store ücretleriyle ilgili bir soruşturma açmayı planlıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2025 - 14:38 Güncelleme: 05.02.2025 - 14:38
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        Çin'in hedefinde şimdi de Apple var
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        Çin'in rekabet kurumu Apple politikaları ve uygulama geliştiricilerinden aldığı ücretlerle ilgili potansiyel bir soruşturma için zemin yokluyor.

        Bloomberg'in haberine göre, ilgili kurum Apple'ın uygulama içi harcamalardan %30'a varan bir kesinti yapmayı ve harici ödeme hizmetlerini ve mağazalarını yasaklamayı içeren politikalarını incelediğini söyledi. Kurum yetkilileri geçen yıldan bu yana Apple yöneticileri ve uygulama geliştiricileri ile görüşmeler gerçekleştiriyordu.

        Bloomberg'e konuşan kaynaklar, Çinli düzenleyicilerin Apple'ın yerel geliştiricilerden makul olmayan yüksek ücretler talep ettiğine inandıklarını söyledi. İlgililer Üçüncü taraf uygulama mağazalarının ve ödeme yöntemlerinin engellenmesinin de rekabeti engellediğini ve yerel tüketicilere zarar verdiğini düşünüyor. Apple'ın değişiklik yapmakta direnmesi halinde, hükümetin resmi bir soruşturma başlatabileceği belirtildi.

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