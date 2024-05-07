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        Haberler Dünya Çin, Fransa ve Mısır'dan İsrail'e 'Refah' tepkisi

        Çin, Fransa ve Mısır'dan İsrail'e 'Refah' tepkisi

        İsrail'in Refah'a düzenlediği kara saldırısı, Fransa, Çin ve Mısır tarafından tepkiyle karşılandı. Çin ve Fransa hareketin insani felakete sebep olacağını belirtirken, Mısır da Refah kapısının İsrail tarafından ele geçirilmesini 'en şiddetli şekilde kınadığını' duyurdu.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 07.05.2024 - 14:05 Güncelleme: 07.05.2024 - 14:05
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        Çin, Fransa ve Mısır'dan İsrail'e tepki
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        Çin ve Fransa, İsrail'in Refah'a yönelik kara saldırısının Gazze'de daha geniş ölçekli insani felakete yol açacağını belirterek, buna karşı olduklarını bildirdi.

        İsrail ordusu Refah'a kara saldırısı başlattı
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        Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin liderinin Fransa'yı ziyaretinde Orta Doğu'daki duruma ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

        Liderler, açıklamada, Gazze'de sivillerin uluslararası insancıl hukuka uygun olarak korunmasının zorunlu olduğunu, böyle bir harekatın Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine ve bölgede daha geniş ölçekli insani felakete yol açacağını vurguladı.

        Çin ve Fransa'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri olarak uluslararası güvenliğe ve istikrara yönelik tehditlere uluslararası hukuka uygun yapıcı çözümler bulmak için birlikte çalıştığı belirtilen açıklama, "Çin ve Fransa, terörist şiddet eylemleri ve sivillere yönelik ayrım gözetmeyen saldırılar dahil, uluslararası insancıl hukukun her türlü ihlalini kınamaktadır." ifadesine yer verildi.

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        Açıklamada, Gazze'de sivillerin korunmasının uluslararası insancıl hukuka göre mutlak zorunluluk olduğunun altı çizilerek, şunlar kaydedildi:

        "İki lider, İsrail'in Refah'a yönelik, Filistinlilerin zorla yerinden edilmesiyle büyük ölçekli insani felakete yol açacak harekatına karşı olduklarını ifade eder."

        "Sınır geçişleri ve ihtiyaç koridorları açık tutulmalı"

        Şi ve Macron, Gazze'ye büyük ölçekli insani yardımların ulaştırılması ve bölgedeki sivillerin korunması için acil ve sürdürülebilir ateşkesin önemine dikkati çekti.

        Tüm esirlerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması çağrısında bulunan liderler, Birleşmiş Milletler kararlarının, özellikle BMGK'nin 2712, 2720 ve 2728 sayılı kararlarının uygulanmasının tüm taraflar için barış ve güvenliğin sağlanmasının yegane yolu olduğunu vurguladı.

        Liderler, sınır geçişlerinin ve ihtiyaç koridorlarının açık tutularak Gazze Şeridi'nin tümüne hızlı, güvenli, engelsiz ve sürdürülebilir insani yardım ulaştırılmasına olanak sağlanması gerektiğine işaret ederek, uluslararası insani yardım çabalarında eşgüdümünün güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

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        "Gazze iki devletli çözümden ayrılamaz"

        Tüm tarafların sahada gerilimi yükseltecek tek taraflı tedbirlerden kaçınması gerektiğinin altını çizen liderler, bu bağlamda İsrail'in işgal altındaki topraklarda yerleşim yerleri inşa etme siyasetini kınadıklarını bildirdi.

        Liderler, yasa dışı yerleşimlerin uluslararası hukuku ihlal ettiğini, kalıcı barışın ve Filistin Devleti'nin kurulması olasılığının önünde engel oluşturduğunu vurguladı.

        İsrail ve Filistin'in yan yana, barış ve güvenlik içinde yaşayacağı, 1967 sınırları temelinde, başkenti Kudüs olan bağımsız ve egemen Filistin Devleti'nin kurulduğu iki devleti çözümün somut şekilde uygulanması için kararlı ve geri çevrilmez bir siyasi sürecin yeniden başlatılması çağrısında bulunan liderler, Gazze'nin gelecekteki yönetiminin iki devletli çözümden ayrılamayacağını kaydetti.

        Mısır'dan tepki

        Mısır, İsrail ordusunun Refah kentine kara saldırısı başlatarak Gazze Şeridi'nin Mısır'a açılan sınır kapısının Filistin tarafını ele geçirmesine tepki gösterdi.

        Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Mısır, İsrail'in Filistin'in Refah kentindeki askeri operasyonlarını ve bunun sonucunda Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafı üzerindeki kontrolü ele geçirmesini en güçlü şekilde kınıyor.” ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, Refah Sınır Kapısı’nın Gazze Şeridi’nin "hayat damarı" olduğuna dikkat çekilerek, bu saldırının ve sınır kapısına hakimiyetin 2 milyondan fazla Filistinlinin hayatını çok ciddi şekilde tehdit ettiğine vurgu yapıldı.

        “Gazze Şeridi’nde daimi ateşkes anlaşmasına ulaşmak üzere ortaya konulan çabaları korumak için İsrail’e azami itidal” çağrısı yapılan açıklamada, uluslararası tüm etkili taraflara mevcut krizi sonlandırmak için müdahale çağrısında bulunuldu.

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