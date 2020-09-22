Çin Falı oyuncuları kimler? Çin Falı konusu nedir? Soruları filmseverler tarafından merak konusu oldu. 2012 yılı yapımı olan Çin Falı bu akşam izleyicisi ile buluşuyor.



ÇİN FALI OYUNCULARI KİMLER?

Aksiyon dolu Çin Falı filminin başrollerinde Jackie Chan’e Oliver Platt ve Laura Weissbecker eşlik ediyor.

ÇİN FALI FİLMİNİN KONUSU

Çin Falı, Uzakdoğu’nun mistik ögeleri üzerinden giden macera dolu bir yolculuğu ele alıyor. 1860 yılında Fransız ve İngiliz orduları, Çin İmparatorluğu’nun Yaz Sarayı’nda bulunan ve Chinese Zodiac olarak adlandırılan 12 bronz hayvan heykelini ele geçirmiştir.

Asian Hawk ise uzun yıllar sonunda, bu heykelleri bulup ülkesi Çin’e geri getirmekle görevlendirilir. Asian Hawk, Parisli bir kadın ve Çinli bir öğrenci ile çıktığı bu yolculuk sırasında çeşitli engellerle karşılaşacak ve ne pahasına olursa olsun görevini başarıya ulaştırmaya çalışacaktır.