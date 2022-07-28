Çin'e beyaz et ihracatı yüzde 353 arttı

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği'nden (İSHİB) yapılan açıklamaya göre, su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü Çin'de kanatlı ürün ihracatını büyütüyor.
Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün ihracatı ilk yarıda yüzde 34 artışla 2 milyar 52 milyon dolara yükseldi. İlk 6 ayda en çok ihraç edilen üç ürün tavuk eti, süt kreması ve levrek oldu.
Tavuk eti ihracatı yüzde 54 artışla 248 milyon dolara, süt kreması yüzde 86 yükselişle 133 milyon dolara, levrek ise yüzde 17 artışla 131 milyon dolara ulaştı.
EN FAZLA İTHALAT YAPAN ÜLKE
Beyaz et ihracatında büyük potansiyel barındıran Çin'de yüksek artış yakalandı. Çin'e yapılan beyaz et ihracatı haziran itibarıyla son 12 ayda yüzde 353 artarak 61 milyon dolara çıktı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İSHİB Başkanı Müjdat Sezer, Çin'in dünyada tavuk eti sektöründe en fazla ithalat yapan ülkelerin başında geldiğini belirterek, bu ülkeye yönelik Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde yürüttükleri çalışmalardan sonuç alındığını ve pazarın Türkiye'ye açıldığını anımsattı.
Firmaların Çin'e ihracat yapmak için başvurularını ilettiğini fakat Çinli heyetlerin yapacağı tesis ziyaretlerinin salgın koşulları ve seyahat kısıtlamaları sebebiyle ertelendiğini kaydeden Sezer, "Çin'e kanatlı ihracatı yetkisi bir firmaya verilmesine rağmen, bu ülkeye ihracatta ciddi bir artış yaşanıyor. Söz konusu ihracat izinlerinin tüm firmalar tarafından alınmasıyla önümüzdeki dönemde Çin'e olan beyaz et ihracatımız katbekat artmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.
IRAK İLK SIRADA
Müjdat Sezer, ihracatta 380,5 milyon dolarla Irak'ın ilk sırada geldiğini, onu 101,9 milyon dolarla İtalya'nın, 100,6 milyon dolarla Rusya'nın, 89,5 milyon dolarla Hollanda'nın izlediğini bildirdi.
Birlik olarak ihracata kapalı pazarlara yöneldiklerini, bu sayede dünya standartlarındaki kalite ve teknolojiyle üretilen ürünleri tüm dünyaya ulaştırmayı hedeflediklerini anlatan Sezer, şu açıklamalarda bulundu:
"Bunun için öncelikle bürokratik çalışmalarla bu pazarların açılmasını, serbest ticaret anlaşması yapılması gereken ülkeleri belirleyerek gümrük vergilerinin sıfırlanmasını sağlamak üzere bakanlıklarımızla görüşme halindeyiz. Diğer taraftan, katma değeri daha yüksek ürünlerin ihracatına ağırlık verilmesi, AB gibi en önemli hedef pazarın ihracatımıza açılarak sektöre kazandırılması büyük önem arz ediyor. Türkiye, Avrupa'ya su ürünleri gönderebiliyor hatta Avrupa'da tüketilen her 4 balıktan biri Türk balığı diyebiliriz. Hedefimiz kanatlı ürünleri ihracatı için de benzer bir başarı gerçekleştirmek."
Sezer, Türkiye'nin su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründe dünya standartlarında üretim yaptığını belirterek, gelişmiş lojistik imkanlarıyla dünyanın her yerine taze, dondurulmuş ve katma değeri yüksek ürünleri gönderebildiklerini bildirdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!