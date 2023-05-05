AA

Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang'ın, Pakistan ve Afganistan dışişleri bakanlarının katılacağı üçlü toplantı için yarın İslamabad'a gideceği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çin Gang, Hindistan'ın Goa eyaletindeki Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısının ardından Pakistan'ı ziyaret edecek.

Ziyarette Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari ile görüşecek olan Çin Gang, ayrıca Afganistan'daki Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki'nin de yer alacağı Çin-Pakistan-Afganistan Dışişleri Bakanları Diyaloğu toplantısına katılacak.

Çin, ABD'nin ülkeden çekilmesinin ardından Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'ın kurduğu geçici hükümeti tanımasa da ülkede güvenliğin ve istikrarın sağlanması ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesini destekliyor.

Dışişleri Bakanı Çin Gang, geçen ay Özbekistan'da düzenlenen Afganistan'a Komşu Ülkeler Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmış, toplantıda Taliban geçici hükümetine, "komşu ülkelerle daha yakın işbirliği yapması ve yönetimde daha kapsayıcı ve ilerlemeye açık olması gerektiği" mesajını vermişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, 12 Nisan'da yayımladığı "Çin'in Afganistan sorunundaki pozisyonu" başlıklı 11 maddelik belgede, Afganistan'ın bir daha jeopolitik çatışma ve bölgesel istikrarsızlık kaynağı olmaması için ülkede siyasi uzlaşmanın ve kalkınma çabalarının desteklenmesi çağrısında bulunmuştu.

Çin'in asla Afganistan'ın iç işlerine karışmayacağı, bencil çıkarların peşinde koşmayacağı ve ülkeyi nüfuz alanı haline getirmeye çalışmayacağı vurgulanan belgede, Pekin'in ülkede barışa ve yeniden inşaya yönelik çabaları desteklediği belirtilmişti.

Belgede, Çin'in Afganistan'da "ılımlı ve sağduyulu bir yönetimi" desteklediğinin altı çizilerek, Taliban'ın kurduğu geçici hükümete kadınlar, çocuklar ve etnik gruplar dahil tüm Afgan halkının temel insan haklarına saygı gösterme çağrısı yapılmıştı.

Fotoğraf: AA

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