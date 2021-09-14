Çin'de yeniden korona alarmı!

AA

Çin'de yerel kaynaklı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının görüldüğü Fucien eyaletindeki Putien şehrine bağlı yerleşimlere erişim kontrolü uygulanmaya başlandı.

Global Times gazetesinde yer alan habere göre, virüsün yayılmasını önlemek üzere tüm vatandaşlara nükleik asit testi yapılmasına karar verildi.

Şehre bağlı tüm yerleşimlere 24 saat boyunca erişim kontrollü hale getirilirken, giriş çıkış yapanların ateşi ölçülüp sağlık durumu izlenecek.

Salgın tedbirlerine uymayanların yerleşimlere girişine izin verilmezken, kuralları ihlal edenler hakkında cezai işlem yapılacak.

Kent yönetiminden yapılan açıklamada, ilk kez geçen hafta ortaya çıkan yerel kaynaklı vakaların sayısının bugün itibarıyla 85’e ulaştığı, vakalardan 64’ünün hastalık belirtisi gösterirken belirti göstermeyen 21 taşıyıcı tespit edildiği belirtildi.

Vakaların ilk ortaya çıktığı Fengting nahiyesi "yüksek riskli bölge", çevresindeki 3 köy ise "orta riskli bölge" ilan edildi.

VİRÜSÜN KULUÇKA SÜRESİNİN UZADIĞINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Hastaların ve taşıyıcıların numunelerinde yapılan DNA incelemesinde vakaların çoğunun Kovid-19’un bulaşıcılığı yüksek Delta varyantından etkilendiği anlaşılmıştı.

Yerel kaynaklı vakalar ilk kez Şianyou ilçesindeki bir okuldaki öğrenciler ve bir ayakkabı fabrikasında çalışan işçiler arasında görülmüştü. Vakaların ortaya çıktığı Fengting nahiyesi ve çevresindeki köylerde tüm vatandaşlara nükleik asit testleri uygulanmıştı.

Vakaların kaynağının ağustos başında Singapur'dan dönen orta yaşlı bir adam olduğu tahmin ediliyor. Çin'e dönüşünde 14 gün karantinada kaldığı ve tüm testlerinin negatif çıktığı belirtilen şahsın bir aydan uzun süre sonra enfekte olması, virüsün kuluçka süresinin 14 günü aştığına dair endişelere yol açtı.

ŞİAMEN'DEN VAKA SAYISI 33'E ÇIKTI

Öte yandan Fucien eyaletinin popüler turizm merkezi olan liman kenti Şiamen'de son 2 günde Putien'deki salgınla bağlantılı 33 vaka tespit edildiği bildirildi.

Kentte vakaların görüldüğü semtler karantina altına alınırken, spor salonları ve eğlence merkezleri kapatıldı, turistik turlar dahil tüm toplu etkinlikler geçici olarak yasaklandı.

Şiamen'den eyaletin diğer kentlerine otobüs seferlerine ara verildi.

Putien ve Şiamen dışında yalnızca Çuancou kentinde salgınla bağlantılı vakaya rastlanırken, henüz eyalet dışında vaka görülmedi.

İnternet arama motoru Baidu'nun ülke içi hareket haritasına göre, 8 Ağustos-11 Eylül arasında Fucien'den yaklaşık 30 bin kişinin başka eyaletlere seyahat ettiğini gösteriyor.

Yetkililer salgının 21 Eylül'de başlayacak Güz Ortası Bayramı öncesinde kontrol altına alınabilmesinin mümkün olmayacağı ancak Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü olarak kutlanan 1 Ekim'e kadar kontrol edilebileceğini öngörüyor.