Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan yeni bir tür Koronavirüsün epidemik özellikler göstermesi, ölüm sayısının giderek artması, hastalığın farklı şehir ve ülkelere sıçramasıyla alınan karantina önlemlerine, bölge başta olmak üzere ülkenin geniş bir kısmında sinema salonlarının kapatılması da eklendi. Ülkenin en önemli kutlamalarından Çin Yeni Yılı'nın arifesinde karantina önlemleri giderek arttırılıyor.

Potansiyel bir salgına önlem olarak sinemaların kapalı olmasıyla sadece bu hafta içerisinde sinema sektöründe yaşanacak gişe kaybının 1 milyar $ seviyesinde olacağı belirtiliyor. Karantina şartlarının Şubat ayında da sürmesi ise bu kaybın artmasına neden olabilir. 70 bin sinema salonu bulunan Çin, yıllık 9 milyar $ bandındaki toplam hasılat miktarıyla ABD'nin hemen arkasında dünyanın en büyük ikinci sinema sektörü olarak yer alıyor.