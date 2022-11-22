Çin'de fabrika yangını: 38 kişi öldü

Çin'in doğusunda bulunan Henan eyaletine bağlı Anyang şehrinde kimyasallar ve diğer endüstriyel ürünlerin satışını yapan bir şirketin fabrikasında yangın çıktı.

Reuters'ın aktardığı habere göre, yangına düzenlenmeleri ihlal edilen elektrik kaynağı neden oldu.

İlk belirmelere göre 38 kişi hayatını kaybetti, hayatını kaybedenlerin çoğunun kadın olduğu belirtildi.