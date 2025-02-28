Çimsa’dan 2024 yılında 28.2 milyar TL ciro

Sabancı Topluluk şirketlerinden Çimsa, 2024 yılına ilişkin enflasyon muhasebesi uygulanmış finansal sonuçlarını açıkladı. Çimsa, büyüme projelerini devreye aldığı 2024 yılını, güçlü bir bilançoyla kapadı.

Ekim 2024’te tamamlanan Mannok satın almasının tek çeyreklik etkilerinin de yer aldığı bilançoda, Çimsa’nın 2024 yılı cirosu 28.2 milyar TL olarak gerçekleşti. Türkiye operasyonlarında artan satış hacmi, ana maliyet kalemlerindeki iyileşme ve fabrikalardaki verimlilik uygulamaları sayesinde tek seferlik etkiler hariç 5,6 milyar TL FAVÖK ile geçen senenin 2 puan üzerinde %20 FAVÖK marjı kaydetti.

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“FAVÖK MARJIMIZ ÖNCEKİ YILA GÖRE 2 PUAN YÜKSELEREK %20 SEVİYESİNE ULAŞTI”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çimsa CEO’su Umut Zenar, yeni yatırımlarla dönüşüm stratejilerini başarıyla uygularken, güçlü bilanço yapılarını da korumaya devam ettiklerinin altını çizdi. Zenar; “Çimsa olarak en büyük önceliklerimizden biri kaliteli bilanço yapımızı korumak; şirketimizi olduğu kadar bilançomuzu da geleceğe hazırlamak. Hissedarlarımıza, yatırımcılarımıza değer yaratma hedefimiz kapsamında, ürün portföyümüz ve satış kanallarımızı güçlendirirken, bir yandan da fabrikalarımızın verimliliğini yukarı çekiyoruz. Bugün hem Türkiye’de hem de dünyada, kendi sektörümüzde kârlılığın ciddi şekilde baskı altında olduğu bir dönemde, FAVÖK marjımızı önceki yıla göre 2 puan artırarak %20 seviyesine ulaştırdık. Burada attığımız adımlar, aslında gelecekteki olası büyüme adımları için de yolumuzu açıyor. Bilançomuzdan aldığımız güçle, Çimsa’nın küresel yapı malzemeleri alanındaki varlığını pekiştirmeye devam edeceğiz. Mannok satın almamız bu yaklaşımımızın güçlü bir göstergesi. Bu satın almamızın ürün ve coğrafi çeşitliliğimize olan katkısını özellikle 2025 yılında çok daha iyi göreceğiz. Dünyanın üç kıtasına yayılan Çimsa fabrikalarının arasındaki sinerjiyle, önümüzdeki dönemde çok daha güçlü bir Çimsa göreceğiz” dedi.