Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler İş-Yaşam Şirketler

Çimsa 'sürdürülebilir' ürünlere geçti

Çimsa, sürdürülebilir ve daha uzun ömürlü yapı malzemelerine dönüştürdüğü ürünlerini yeni isimleri ve torba tasarımları ile müşterilerine tanıttı. Çimsa Gri Çimento Pazarlama & Satış Genel Müdür Yardımcısı Barış Karahüseyin, "Çimentonun düşük karbonlu ekonomiye geçişte oynayacağı kritik bir rolü var. Karbon ayak izimizi azaltma sorumluluğumuz olduğunun farkındayız ve bu sebep ile ürün portföyümüzde değişikliğe gittik" dedi

Giriş: 03.01.2023 - 15:15 | Güncelleme: ABONE OL
Çimsa 'sürdürülebilir' ürünlere geçti
HABERTURK.COM

Sabancı Holding iştiraki Çimsa, sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında geliştirdiği çimento ürün gamını tanıttı.

Yapılan açıklamaya göre, Çimsa’nın yeni Süper Gri Çimento Ailesi’nin yüksek fırın cürufu, doğal puzolan, öğütülmüş kalker, uçucu kül gibi düşük emisyonlu hammaddeler içeren ürünleri sürdürülebilir kentsel projelerin geliştirilmesine katkıda bulunacak.

Çimsa Süper Gri Çimento Ailesi’nin ürün gamında bulunan Çimsa Izo Power 42.5, yüzde 15'e kadar, Çimsa Master Power ise yüzde 50'ye kadar karbon emisyonlarının azaltılmasını sağlıyor.

Yapı kalitesini iyileştirmeye, dayanıklı kentsel gelişime ve altyapı oluşturmaya katkıda bulunacak Çimsa Resistant SR ve Çimsa Resistant LA'nın, ise konut inşasından altyapıya kadar endüstrinin geniş uygulama yelpazesinde çözümler sunduğu belirtildi.

Öte yandan, Çimsa'nın akıllı torba uygulaması sayesinde ürün ambalajlarındaki QR kod ile müşterilerini güncel ürün teknik bilgilerine yönlendirdiği ve her ürünün öne çıkan özelliklerini piktogramlarla tanıttığı aktarıldı.

Çimsa Gri Çimento Pazarlama & Satış Genel Müdür Yardımcısı Barış Karahüseyin, "Çimentonun düşük karbonlu ekonomiye geçişte oynayacağı kritik bir rolü var. Karbon ayak izimizi azaltma sorumluluğumuz olduğunun farkındayız ve bu sebep ile ürün portföyümüzde değişikliğe gittik. Diğer sektörlerin atık ve yan ürünlerini hammadde ve yakıt olarak kullanarak onlardan kaynaklanabilecek çevresel sorunlara çözüm ortağı oluyoruz" dedi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Yeni engelli maaşı belli oldu!
Yeni engelli maaşı belli oldu!
Sarı çizmeli Mehmet Ağa'nın hikâyesi: Gerçekten hesabı ödüyordu
Sarı çizmeli Mehmet Ağa'nın hikâyesi: Gerçekten hesabı ödüyordu
Dışişleri'nden İsrail'e kınama
Dışişleri'nden İsrail'e kınama
Sinan Ateş cinayetinde 3 şüpheli adliyeye sevk edildi!
Sinan Ateş cinayetinde 3 şüpheli adliyeye sevk edildi!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.