Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda önemli başarıya imza atan erkek takımının muazzam bir hikaye yazdığını söyledi.

Çelen, Mersin'de 9-13 Aralık'ta düzenlenen şampiyonada elde edilen madalyaları ve organizasyon sürecinde yakalanan başarıyı değerlendirdi.

Takım halinde gümüş madalya aldıklarını anımsatan Çelen, büyüklerde 3 ve gençlerde de 4 kez madalya sevinci yaşadıklarını hatırlattı.

Çelen, şampiyonada gençlerde ve büyüklerde önemli başarılar elde ettiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Erkek takımımız muazzam bir hikaye yazdı. Çok ciddi kazanımlar elde ettik. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde organizasyon yapılabildiğini gösterdik. Kovid-19 sürecini sportif açıdan en iyi yöneten ülke olduğumuzu kanıtladık. Alınan madalyalar da işin tatlı kısmı oldu. Ülkemizi gururlandıysak, mutlu ettiysek ne güzel bize. Bu organizasyona katılanları sağ salim ülkelerine sağlık bir şekilde gönderdik. Aldığımız bilgiler de bu doğrultuda. Dünyanın zirvesinde olan sporculara sahibiz. Bunu iyi kullandık diyebiliriz. Biz burada şampiyonayı çok güzel değerlendirdik."

Çelen, şampiyonada alınan başarının gelecek için umut verici olduğunu belirterek, daha iyi sonuçlar elde etmek için çalışmalarının süreceğini aktardı.

"ÇOK ŞÜKÜR SPORCULARIMIZ BİZİ MAHÇUP ETMEDİ"

Şampiyonadaki başarının hemen ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sporcuları telefonla aradığını anımsatan Çelen, "Sporcularımızın alın teri soğumadan Sayın Cumhurbaşkanımız yoğun programına rağmen başarı elde eden kardeşlerimizi aradı ve tebrik etti. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu da sporcularımızı unutmadı. Bu onur verici durum sporcularımızı heyecanlandırdı, umutlandırdı." diye konuştu.

Çelen, göreve geldiklerinden bu yana ciddi çalışma içerisinde olduklarını ve 7 yılda çok önemli işlere imza attıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimizde Türkiye'nin 23 ilinde cimnastik yapılıyordu. Şimdi 81 ilde yapılıyor. 1200 lisanslı sporcumuz varken bugün 120 binlere yaklaştı. O dönem 600 sporcu yarışırken şimdi 20 bini yarışıyor. Tabanımız çok genişledi. Her yere yayıldık. Bunu 'aile olma' ile başardık. Devletimiz ve Bakanlığımız bizi her zaman destekledi. Yaptığımız her proje karşılığını buldu. Çok şükür sporcularımız bizi mahcup etmedi."