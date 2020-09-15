Karadeniz’in sevilen ses sanatçılarından birisi olan ve Cimilli İbo lakabıyla bilinen İbrahim Özer, cumartesi günü çeşitli şikayetler sonucu rahatsızlanınca Kocaeli'de bulunan Gölcük Devlet Hastanesi’ne gitti.

Burada yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan sanatçı, tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşması sonucu yoğun bakımda tedavisi süren Özer'in tedaviye olumlu cevap verdiği öğrenildi.

Böbrek yetmezliği de bulunan sanatçının yaklaşık 25 gün önce de Kocaeli’de bulunan evinde rahatsızlandığı belirtildi.

Karadenizli sanatçının durumunun iyiye gitmesi için önümüzdeki 40 saatin büyük önem taşıdığı öğrenildi.

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