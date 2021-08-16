Cimilli İbo hayatını kaybetti

Geçtiğimiz yıl koronavirüse yakalanan ve günlerce yoğun bakımda kaldıktan sonra böbrek yetmezliğiyle de boğuşan Cimilli İbo'dan acı haber geldi. Usta müzisyen, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

RİZE'DE DEFNEDİLECEK

49 yaşında hayatını kaybeden sevilen sanatçının cenazesi yarın Rize İkizdere Cimil'de defnedilecek.

CİMİLLİ İBO (İBRAHİM ÖZER) KİMDİR?

Cimili İbo 12 Mayıs 1972 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. Aslen Rizeli bir sanatçıdır.

Cimilli İbo çocukluğundan beri türkü söylemeyi ve kemençe çalmayı sevdiği için devamlı evden kaçarak İstanbul ve İzmir'deki akrabalarının yanına gitti. Bu nedenle lisede okulu bıraktı.

Cimilli İbo, renkli kişiliği ile beğeni topladı ve ardından "İnadım İnat" adlı dizinin oyuncu kadrosunda rol aldı.

Sibelim, Cayır Cayır Yanayi, Kakara Kikiri,Şakacı, Oyna, Cimilli İbo ve Fıkralar, Konser Coşkusu, Hasretim Hepinize, Benida/ Esma Hala, Sevdalı, Cimil'linin Düzüne/ Ağla Yüreğim Ağla, Kemençe, Yalan Dünya Boş ve Sallama Çayı gibi albüm ve çalışmalara imzasını attı.