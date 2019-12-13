Cimer'e başvuru nasıl yapılır?

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CİMER 20 Kasım 2006 tarihinde Cumhurbaşkanlığına gelen isteklerin veya şikayetlerin doğrudan ulaşması adına açılmış bir web sitesidir. Kurulumdaki amaç Ülke üzerindeki demokrasiyi sağlamak halkın fikirlerini alabilmektir. Eğer sizlerinde istek veya şikayetleriniz varsa CİMER' E başvuruda bulunabilirisiniz. Peki CİMER' e başvuru nasıl yapılır? İşte detayları
CİMER nedir?
20 Kasım 2006 tarihinde Resmî Gazete 'de yayımlanarak faaliyete geçen, yurttaşların talep, ihbar ve şikâyetlerini doğrudan cumhurbaşkanlığına iletebilmesi amacıyla kurulan bir web servisidir. Bu portalla Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşları 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve 3071 sayılı Dilekçe hakkı kanunu kapsamındaki haklarını kullanabilmektedir. Yapılan başvuruların değerlenmeye alınması için TC kimlik numarası, ad soyad ve adres bilgilerinin eksiksiz ve doğru bir şekilde girilmesi zorunludur. CİMER'e telefon ve mektupla da başvuru yapılması mümkündür. Yapılan başvurular sistem tarafından otomatik olarak üretilen başvuru numarası ile takip edilebilmektedir. 9 Temmuz 2018 tarihinden itibaren BİMER hizmeti, CİMER olarak değiştirilmiştir.
CİMER' e başvuru nasıl yapılır?
Öncelikle CİMER' e web sayfası üzerinden başvuru yapmanız doğrultusunda TC. kimlik numaranız, adınız, soyadınız, annenizin evlenmeden önceki kızlık soy ismi ve cep telefonu numaranız sorulur. Başka bir seçenek ise E- devletten yine aynı başvuru arayüzü ile giriş yapabilirsiniz.
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