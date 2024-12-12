Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        38
        Fenerbahçe
        FB
        32
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        29
        ikas Eyüpspor
        EYP
        26
        Beşiktaş
        BJK
        25
        Göztepe
        GÖZ
        24
        Rams Başakşehir
        İBFK
        22
        Tümosan Konyaspor
        KON
        19
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        19
        Gaziantep FK
        GFK
        18
        Net Global Sivasspor
        SVS
        18
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        18
        Trabzonspor
        TS
        16
        Kasımpaşa
        KSM
        16
        Bellona Kayserispor
        KYS
        15
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        14
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        11
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        8
        Adana Demirspor
        ADS
        2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Cimbom, namağlup ünvanını korudu! - Futbol Haberleri

        Cimbom, namağlup ünvanını korudu!

        UEFA Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında Galatasaray, konuk olduğu İsveç ekibi Malmö ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde çıktığı son 18 maçta mağlup olmadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 23:31 Güncelleme: 12.12.2024 - 23:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında konuk olduğu İsveç temsilcisi Malmö ile 2-2 berabere kalarak namağlup ünvanını korudu.

          Yeni Malmö Stadı'nda yapılan maçın 24. dakikasında Erik Botheim'ın attığı golle 1-0 geri düşen sarı-kırmızılı ekip, 43. dakikada Elias Jelert'in ayağından bulduğu golle 1-1 beraberliği yakaladı.

        • 2

          Karşılaşmada ikinci yarının ilk bölümünde etkili bir oyun sergileyen Galatasaray, 56. dakikada Yunus Akgün'ün golüyle 2-1 üstünlük kurdu. Son anlarında baskı yiyen sarı-kırmızılı ekip, 90+2. dakikada Sergio Pena'nın golüne engel olamayınca sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

          Sarı-kırmızılı takım, bu sonuçla ligde 3. beraberliğini yaşadı. Üç de galibiyeti bulunan ve yoluna namağlup devam eden Galatasaray, puanını 12'ye yükseltti. Malmö ise puanını 4'e çıkardı.

        • 3

          PUAN KAYIPLARI DEPLASMANDA

          Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda yaptığı 3 maçı da kazanamadı.

          Avrupa Ligi'nde sahasında PAOK, Elfsborg ve Tottenham'ı yenerek iyi bir performans sergileyen sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda RFS ve AZ Alkmaar maçlarının ardından Malmö müsabakasını da kazanamadı. Söz konusu karşılaşmalarda rakiplerinin üstünlük kurmasına engel olan Galatasaray, üç mücadeleden de beraberlikle döndü.

        • 4

          SON 4 MAÇTA GERİ DÜŞMESİNE RAĞMEN YENİLMEDİ

          Galatasaray, çıktığı son 4 resmi maçta ilk golü yemesine rağmen mağlup olmadı.

          UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasındaki AZ Alkmaar deplasmanında 1-0 geri düşen sarı-kırmızılı ekip, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

        • 5

          Ardından Süper Lig'in 14. haftasında sahasında ikas Eyüpspor karşılaşan Galatasaray, yine ilk golü yedi. Müsabakada 2-1 öne geçen "Cimbom", üstünlüğünü koruyamadı ve 2-2'lik skorla beraberliğe razı oldu. Daha sonra ligde Net Global Sivasspor ile karşılaşan Galatasaray, 1-0 geri düştüğü müsabakayı 3-2 kazandı.

          Son olarak Malmö karşısında yine ilk golü yiyen sarı-kırmızılı ekip, sahadan 2-2 eşitlikle ayrıldı.

        • 6

          SON 18 RESMİ MAÇTA YENİLMEDİ

          Galatasaray, Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 18 maçta mağlup olmadı.

          İyi bir sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı.

          Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 18 maçta 13 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

        • 7

          AVRUPA LİGİ'NDE SON 20 MAÇIN 18'İNİ KAYBETMEDİ

          Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 20 karşılaşmanın 18'inde yenilmedi.

          Sarı-kırmızılı takım, 2021-22 sezonuyla başlayan süreçte "Kupa 2"de 20 karşılaşmaya çıktı. Galatasaray, bu maçların 9'unu kazanırken 9'undan beraberlikle ayrıldı.

          "Cimbom" bu süreçte sadece 2 kez mağlup oldu.

        • 8

          "KUPA 2"DE 100. KEZ SAHA ÇIKTI

          Galatasaray, kulüpler düzeyinde Avrupa'nın 2 numaralı futbol turnuvasında "dalya" dedi.

          Türkiye'nin uluslararası arenadaki en başarılı takımı Galatasaray, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda 100 maça ulaştı.

        • 9

          Söz konusu müsabakalarda 40 galibiyet, 26 yenilgisi bulunan Galatasaray, 34. kez de berabere kaldı.

          Galatasaray, "Kupa 2"de attığı 161 gole karşılık 130 gol yedi.

        • 10

          JELERT, İLK GOLÜNÜ ATTI

          Galatasaray'ın Danimarkalı oyuncusu Elias Jelert, sarı-kırmızılı formayla ilk kez gol sevinci yaşadı.

          Sezon başında Danimarka'nın Kopenhag takımından transfer edilen Jelert, çoğunluğu sonradan girdiği 12 Süper Lig ile 6 Avrupa kupası maçında oynadı.

          21 yaşındaki futbolcu, Malmö maçının 43. dakikasında sarı-kırmızılı forma altındaki ilk golünü attı.

        • 11

          AVRUPA GOLCÜSÜ YUNUS DURDURULAMIYOR

          Galatasaray'ın kanat oyuncusu Yunus Akgün, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 6. maçında 5. kez gol sevinci yaşadı.

          "Kupa 2"de bu sezon ilk 4 maçta birer kez fileleri havalandırarak önemli bir seri yakalayan Yunus, beşinci haftadaki AZ Alkmaar maçını boş geçti. Malmö mücadelesiyle bir maç aradan sonra gollerine devam eden 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde 5, toplamda ise 8. kez tabelayı değiştirdi.

        • 12

          SANCHEZ SAKATLANDI

          Galatasaray'ın Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi.

          Karşılaşmanın 30. dakikasında sakatlanan tecrübeli stoper, 32. dakikada yerini Kerem Demirbay'a bıraktı. Bu değişikliğin ardından sarı-kırmızılı ekip, Metehan Baltacı, Abdülkerim Bardakcı ve Berkan Kutlu'dan oluşan üçlü savunmaya döndü.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Blinken ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Blinken ile görüştü
        Özgür Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Özgür Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        G.Saray sonunu getiremedi!
        G.Saray sonunu getiremedi!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Kahreden olay! Anne ve çocukları ölü bulundu
        Kahreden olay! Anne ve çocukları ölü bulundu
        İstanbul'da en pahalı mezar yeri fiyatı belli oldu!
        İstanbul'da en pahalı mezar yeri fiyatı belli oldu!
        Markette "omuz atma" cinayetinde istenen cezalar açıklandı!
        Markette "omuz atma" cinayetinde istenen cezalar açıklandı!
        ABD'den rekor savunma bütçesi
        ABD'den rekor savunma bütçesi
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        Göz göze
        Göz göze
        Fahrettin Altun'dan açıklamalar
        Fahrettin Altun'dan açıklamalar
        Trump: İran ile savaşabiliriz
        Trump: İran ile savaşabiliriz
        Pentagon: Oreşnik yeniden kullanılabilir
        Pentagon: Oreşnik yeniden kullanılabilir
        ECB faiz kararını açıkladı
        ECB faiz kararını açıkladı
        Nişanlısı çok ünlü biri çıktı
        Nişanlısı çok ünlü biri çıktı
        Galatasaray'dan Pellegrini hamlesi!
        Galatasaray'dan Pellegrini hamlesi!
        Suriye el kitabı: Kim kimdir?
        Suriye el kitabı: Kim kimdir?
        Dünyanın en iyi 100 yemeğini seçtiler!
        Dünyanın en iyi 100 yemeğini seçtiler!
        Kuduz ne zaman ölümcül?
        Kuduz ne zaman ölümcül?
        Vitamin kullanmak moda oldu! Sağlıklı mı yoksa riskli mi?
        Vitamin kullanmak moda oldu! Sağlıklı mı yoksa riskli mi?
        Habertürk Anasayfa