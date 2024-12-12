Cimbom, namağlup ünvanını korudu!

AVRUPA GOLCÜSÜ YUNUS DURDURULAMIYOR

Galatasaray'ın kanat oyuncusu Yunus Akgün, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 6. maçında 5. kez gol sevinci yaşadı.

"Kupa 2"de bu sezon ilk 4 maçta birer kez fileleri havalandırarak önemli bir seri yakalayan Yunus, beşinci haftadaki AZ Alkmaar maçını boş geçti. Malmö mücadelesiyle bir maç aradan sonra gollerine devam eden 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde 5, toplamda ise 8. kez tabelayı değiştirdi.