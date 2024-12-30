Cimbom'da Muslera bilmecesi sona eriyor!
Fernando Muslera'nın geleceği şekilleniyor. Türkiye'de devam edip etmeme konusunda son kararı Uruguaylı file bekçisi verecek
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Galatasaray'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fernando Muslera'nın geleceği şekilleniyor.
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Sarı-kırmızılıların efsane futbolcuları arasına giren Uruguaylı bu sezon hatalı golleriyle de gündeme geldi.
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Taraftarı adeta ikiye bölen Fernando Muslera konusunda sarı-kırmızılı yönetimin tavrı da netleşti.
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Galatasaray'ın niyeti mukavelesi bu sezon sonunda bitecek olan Uruguaylı file bekçisiyle yola devam etmek.
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Sarı-kırmızılı idareciler, sözleşmesinde bir yıllık opsiyon bulunan Muslera'yla görüşecek.
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Daha önce kaleci değişimlerinde sancı yaşayan Galatasaray'da hedef Muslera'nın futbolu Galatasaray'da bırakması yönünde.
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Uruguay'da ciddi bir yatırım yapan Muslera ise konsorsiyumun başına geçmeyi düşünüyor.
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Deneyimli file bekçisinin ailesi bir süredir Türkiye'de değil, Uruguay'da yaşıyor.
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Tecrübeli kalecinin bu nedenle ülkesine dönmeye sıcak baktığı ancak henüz kararını netleştirmediği öğrenildi.
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