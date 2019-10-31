Cilt yağlanmasının nedenleri nelerdir?

Ciltte yağlanmanın olması sadece genetik değildir. Bunun genetik olarak olması haricinde dış etkenler, beslenme ve stres gibi nedenlerde etken olabilmektedir. Bu yüzden yaşantınızı gözde geçirerek nedenlerini tespit edebilirsiniz.

Ciltteki yağlanmanın nedenleri;