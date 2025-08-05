Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Cilt bakımında yeni trend: Kırmızı ışık terapisi hakkında bilmeniz gereken kritik noktalar! Kırmızı ışık terapisi nedir ne işe yarar?

        Cilt bakımında yeni trend: Kırmızı ışık terapisi hakkında bilmeniz gereken kritik noktalar!

        Cilt bakımında minimal invazif ve etkili çözümleri arayanların radarına giren kırmızı ışık terapisi, hem enerjik bir gençleşme yöntemi hem de inflamasyona karşı güçlü bir destek olarak öne çıkıyor. Son yıllarda daha da yaygınlaşan bu terapi, canlanıp ışıldayan bir cilt vaadiyle pek çok kişinin dikkatini çekti!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2025 - 11:30 Güncelleme: 05.08.2025 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırmızı ışık terapisinde kritik noktalar neler?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırmızı ışığın sadece bitkileri büyüttüğü zamanlardaki gücü değil; şimdi cilt bakımında da ışığıyla kendinden söz ettiriyor. Kolajen üretimini artırması, yara izlerini hızlandırması ve inflamasyonu azaltmasıyla doğal bir cilt yenileyici olarak karşımıza çıkan kırmızı ışık terapisi, kozmetik dünyasında öncelikli trendlerden biri haline geldi!

        KIRMIZI IŞIK TERAPİSİ NEDİR?

        Kırmızı ışık terapisi (RLT), belirli dalga boylarında kırmızı veya yakın kızılötesi ışık uygulanarak cildin ve dokuların onarılmasını hedefleyen bir yöntemdir. Tedavide genellikle 600–900 nm arasında değişen ışık kullanılır. Bu ışık cilt yüzeyine nüfuz ederek hücre içinde enerji üretimini destekleyen mitokondrileri uyarır ve hepsi doğal onarım mekanizmalarını güçlendirmeyi amaçlar.

        REKLAM

        NASIL ÇALIŞIR?

        RLT, hücre mitokondrilerindeki sitokrom c oksidaz enzimi üzerine etki ederek ATP (enerji) üretimini artırır. Bu enerji artışı, ciltteki kolajen ve elastin sentezinin yükselmesine katkıda bulunur. Ayrıca, kan dolaşımının iyileşmesi sayesinde inflamasyon azalabilir ve dokular hızla yenilenir.

        CİLTTEKİ FAYDALARI

        1. Kolajen Üretiminin Teşviki

        Daha güçlü bir kolajen ve elastin yapısı, ciltte dolgunluk ve sıkılık hissi yaratır. İnce çizgilerin ve kırışıklıkların görünümü azalabilir.

        2. İnflamasyon ve Gerginlik Azalması

        Sivilce, rosacea gibi inflamatuvar cilt sorunlarında RLT, iltihaplanmayı hafifletebilir. Aynı zamanda tahrişi yatıştırarak cildi sakinleştirmeye yardımcı olabilir.

        3. Yaraların Hızlı İyileşmesi

        Kırmızı ışık, mikro dolaşımı artırarak yara izlerinin, akne sonrası lekelerin ve cerrahi müdahalelerin iyileşme sürecini hızlandırabilir.

        KULLANIM ŞEKİLLERİ

        Profesyonel Uygulamalar:

        Dermatolog ofislerinde kullanılan güçlü cihazlarla yapılan seanslar, genellikle 10–20 dakika sürer. Haftada 2–3 seans önerilir.

        Ev Tipi Cihazlar:

        El tipi ışık maskeleri veya paneller yaygın olarak kullanılmaktadır. Daha düşük güç uygulasa da düzenli kullanımda benzer faydalar sunabilir.

        GÜVENLİ Mİ?

        Genel olarak kırmızı ışık terapisi güvenli kabul edilir. Hem bu konuda önde gelen sağlık kuruluşları hem de dermatologlar, uygun şekilde uygulandığında ciddi yan etki riski olmadığını belirtir. Ancak gözlerin korunması, cihazın üretici kılavuzuna uyulması ve ciltte alerjik reaksiyon gözlemlendiğinde kullanıma ara verilmesi önemlidir.

        KİMLER İÇİN UYGUN?

        RLT, yaşlanma karşıtı bakım arayan yetişkinlerin yanında, akne, skar dokusu, inflamatuvar cilt sorunları yaşayanlar için de uygundur. Dengeli beslenme, yeterli hidrasyon ve güneş koruması ile desteklendiğinde etkisi daha da artabilir.

        Kaynak: Cleveland Clinic, Webmd, Healthline

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gölette facia! Bataklığa battılar!
        Gölette facia! Bataklığa battılar!
        Minibüs uçuruma uçtu! Can kayıpları var!
        Minibüs uçuruma uçtu! Can kayıpları var!
        F.Bahçe Hollanda'da avantaj peşinde
        F.Bahçe Hollanda'da avantaj peşinde
        Yaz aylarında tehlike artıyor! Besin zehirlenmesine karşı 18 öneri
        Yaz aylarında tehlike artıyor! Besin zehirlenmesine karşı 18 öneri
        Kerem'de Devler Ligi tehlikesi!
        Kerem'de Devler Ligi tehlikesi!
        Ticaret Bakanlığı'ndan bayilere ÖTV uyarısı
        Ticaret Bakanlığı'ndan bayilere ÖTV uyarısı
        Davinson Sanchez'e yeni sözleşme!
        Davinson Sanchez'e yeni sözleşme!
        Terörsüz Türkiye için komisyon bugün toplanıyor
        Terörsüz Türkiye için komisyon bugün toplanıyor
        Yoğun bakıma alındı
        Yoğun bakıma alındı
        O hastalığın alevlenmesinin sebebi akran zorbalığı olabilir
        O hastalığın alevlenmesinin sebebi akran zorbalığı olabilir
        Tapu sahipleri için e-imza önlemi
        Tapu sahipleri için e-imza önlemi
        Boşanmada 'ortak bilgisayar' kriteri
        Boşanmada 'ortak bilgisayar' kriteri
        Direksiyondaki tehlike
        Direksiyondaki tehlike
        1 TL'lik artış 3.8 TL olarak yansıyor
        1 TL'lik artış 3.8 TL olarak yansıyor
        Trump yönetiminden eyaletlere İsrail şartı
        Trump yönetiminden eyaletlere İsrail şartı
        JLo, İstanbul'da
        JLo, İstanbul'da
        Reddi miras ölüm aylığını engellemez
        Reddi miras ölüm aylığını engellemez
        ABD vize başvurularında 15 bin dolara kadar teminat isteyebilir
        ABD vize başvurularında 15 bin dolara kadar teminat isteyebilir
        "Netanyahu'nun itirazı ateşkesi engelledi"
        "Netanyahu'nun itirazı ateşkesi engelledi"
        Habertürk Anasayfa