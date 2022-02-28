Bir zamanların fenomen ismi Çılgın Sedat günün hakkında en çok arama yapılan isimlerinden biri durumunda. Son olarak Survivor'da izlediğimiz ve bugün Alişan'la Hayata Gülümse programına konuk olan Çılgın Sedat ile ilgili merak edilen bilgileri bir araya getirdik...
ÇILGIN SEDAT KİMDİR?
Çılgın Sedat, gerçek adıyla Sedat Kapurtu, 1 Kasım 1973'te İstanbul'da doğdu. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde 4 yıl eğitim aldıktan sonra tar ve cümbüş çalarak müziğe başlamıştır. Bağlama, kanun, bateri, davul ve klavye çalabilmektedir.
Müziğe olan ilgisi kadar spora da ilgisi bulunan Sedat Karputu, Taekwondo, karate ve kick boks sporcusu ve Muay Thai hakemi olarak da bilinir.
Sedat Kaputu, 2005 yılında Özlem Karputu ile evlendi. Özlem Karputu ile evliliğinden Siraç ve Yağız adında 2 oğlu oldu. 2006 doğumlu oğlu Siraç'ın engelli olduğu biliniyor. 2014 yılında her Pazartesi yayınlanan “Çılgın Sedat İle Çılgın Show” adında bir program sunan Sedat Karputu, 2015 yılında eşi Özlem Kapurtu ile beraber sunuculuğunu İlker Ayrık’ın yaptığı “Ben Bilmem Eşim Bilir” yarışmasına katıldı.
21 Ocak 2017 yılında yayınlanan 2017 Survivor kadrosuna alınmış, Ünlüler takımında yarışmış ve 63. günün sonunda elenmiştir.
ÇILGIN SEDAT ALBÜMLERİ
2000: Delikanlı Gibi
2002: Bastıra Bastıra Aşk
2007: Siraç Bebeğime
2014: Bir Daha Mı Tövbe
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