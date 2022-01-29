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Çılgın Sayısal Loto 29 Ocak 2022 - Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı

Çılgın Sayısal Loto 29 Ocak 2022 çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi yapılacak Sayısal Loto'da büyük ikramiye kazanan numaralar belli oldu. Sayısal Loto tutkunları bilet sorgulama işlemi yapıyor. İşte, 29 Ocak 2022 Sayısal Loto sonucu sorgulama ekranı...

29.01.2022 - 21:23 | Güncelleme: ABONE OL
Çılgın Sayısal Loto 29 Ocak 2022 - Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 29 Ocak Sayısal Loto çekilişi bu akşam gerçekleşti. Artık Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü Çılgın Sayısal Loto çekildi. İşte noter huzurunda gerçekleştirilen 29 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 29 OCAK 2022: 03 - 08 - 23 - 61 - 63 - 64 + 65 (JOKER) + 11 (SÜPERSTAR)

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SAYISAL LOTO TARİHİ

Sayısal Loto, ilk olarak Lothar Lammers tarafından yaratılan, 49 sayı içerisinde seçilecek 6 sayıyı bilme üzerine dayalı şans oyunudur. 9 Ekim 1955 tarihinde "Loto-49’dan 6" ismiyle Almanya'da oynanmaya başlanmıştır. Kısa sürede dünyaya yayılan şans oyunu, ilk adımda Kanada, Yunanistan, Finlandiya, İrlanda, Avustralya ve ABD’nin birçok eyaletinde kurulan teşkilatlarıyla başlamıştır. Loto'nun kurucusu, Lothar Lammers 10 Temmuz 2012 tarihinde ölmüştür.

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