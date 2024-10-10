'Çılgın Dersane' serisinin 5'inci filmi

‘Çılgın Dersane’ serisinin yeni filmi, gösterime hazır hale getirildi. Müzikleri, dansları, muziplikleri, dostluk ve aşk bağlarıyla hafızalarda yer edinen 'Çılgın Dersane'nin 5'inci filmi gösterime 8 Kasım’da girecek.

Rap'çi Pote ile Miss Turkey Finalisti Çağla Şen, ‘Çılgın Dersane 5: Updated’ için bir araya geldi. İki yetenekli isim filmde romantik bir aşk hikâyesinin kahramanları olacak. Pote filmde yine kendi ismiyle yer alırken Çağla Şen ise ‘Sıla’ karakterine hayat verecek.