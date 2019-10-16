Çilekli Magnolia Tarifi, Nasıl Yapılır (Yemekteyiz)

Çilekli magnolia tatlısı hem çok hafif hem de çok leziz bir tarif. Sunumu ise oldukça estetik, göze hitap eden bu tatlı misafirlerinizi etkileyecek. Muzlu, çilekli, kivili, şeftalili, kayısılı, pişmiş halde tarçınlı cevizli elmalı olarak denenebilir. Çilekli magnolia tatlınızı arzu ettiğiniz uygun gördüğünüz her meyve ile her mevsim hazırlayabilirsiniz. Hadi yapmaya başlayalım.

Çilekli Magnolia İçin Gereken Malzemeler:

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

2 adet yumurta sarısı

1 Türk kahvesi fincanı mısır nişastası

2 yemek kaşığı tepeleme un

1 adet vanilya

1 kutu krema (200 ml)

2 paket Eti Burçak bisküvi

10-15 adet çilek

Çilekli Magnolia Tarifi Yapılışı:

İlk iş olarak 2 paket eti burçak bisküviyi rondo dan geçirerek toz haline getirin.

Çilekleri yeşil yaprak bölümlerini koparmadan su dolu bir kâsede temizlenmesi için bekletin.

Krema, bisküvi ve çilek hariç tüm muhallebi malzemesi ile muhallebinizi pişirin.

Kısaca süt, toz şeker, yumurta sarısı, mısır nişastası, un ve vanilyayı uygun bir tencerede çırpıcı yardımı ile çırpın.

Orta hararetli ateşte muhallebi kıvamını alana kadar pişirin.

Şimdi suda bekleyen çilekleri sudan alın.

Çileklerin yaprak kısımlarını koparın.

Çilekler i süzgeçte bekletin.

Pişen muhallebiyi soğumaya bırakın.

Siz de bu arada süzülmüş çilekleri dilimleyin.

Magnolia yı hazırlayacağınız kupları ya da derin kaseleri hazırlayın.

Muhallebi soğuduktan sonra içine, 1 kutu kremayı ekleyin ve telle güzelce karıştırın

Şimdi bütün malzemeyi birleştirmeye başlayalım.

Kupların en alt bölümüne yani dibine, çektiğimiz bisküvilerden 2 yemek kaşığı koyun.

Şimdi kupların kenarlarına dilimlenmiş çilekleri güzelce yerleştirin, dizin.

Kuplarınıza şimdi pişmiş muhallebiden 1’ er kepçe koyun.

Üzerine tekrar bisküvi daha sonra puding koyarak, muhallebiyi paylaştırın.

Tatlının en üstünü de kalan bisküvilerinizi paylaştırarak kapatın.

En üstünü çilek dilimleri ile süsleyebilirsiniz.

Tatlınız servise hazır.

Afiyet olsun…

Çilekli Magnolia Tarifi Püf Noktası:

Buzdolabında 3-4 saat bekledikten sonra servis yapın.

Ayrıca tatlınızı hazırladığınız gün için de tüketmenizi öneririm.

Tatlıyı hazırladığın gün tüketin.

Bir gün sonraya kalınca tatlının ilk günkü lezzetini kaybediyor.

İlk gün tüketilmezse buzdolabında bekleyen tatlınızın bisküvileri nemleniyor.

Ayrıca meyveleri de çıtırlıklarını kaybediyor.

Muhallebinizi yaparken sürekli çırpmalı ve topaklanmasını engellemelisiniz.

Kremayı muhallebi soğuduktan sonra eklemelisiniz.

Magnolia tatlınızı toz antep fıstığı ya da fındık kırığı ile süsleyebilirsiniz.

Dilerseniz aralarına damla çikolata serpebilirsiniz.