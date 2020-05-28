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Sosyal medya uygulaması TikTok'ta ortaya çıkan çilek deneyi (#strawberrybugs) akımı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gündem oldu. Paylaşılan videolarda tuzlu su içerisine atılan çileklerden böceklerin çıktığı görüldü. Tuzlu su ile birlikte su yüzeyine çıkan çilekler sosyal medyada milyonlara ulaştı.

Videoları izleyenlerden bazıları deneyin gerçekçi olmadığını savunurken, başka bir kesim de çilek yemekten soğuduğunu dile getirdi. Öte yandan akımı Türkiye'de deneyen bazı kullanıcılar, çileklerin içinden büyük böcekler çıkmadığını gördü.

Meyve ve sebzelerde kurtçuk ve böcek görülmesinin anormal olmadığı belirtilirken paylaşılan bir çilek deneyinin ise gerçek olmadığı ortaya çıktı.

'Sothisonetimei' adıyla bilinen TikTok kullanıcısı, paylaştığı videonun gerçeği yansıtmadığını açıkladı. 'Sothisonetimei', suya çilekleri attıktan sonra, bahçesinden çıkardığı böcekleri kaseye eklediğini ve 'çileğin içinden böcek çıkıyor' gibi gösterdiğini itiraf etti.

Videonun bu kadar kişi tarafından izleneceğini düşünmediğini ekleyen kullanıcı videonun sahte olduğunun çok belli olduğunu da ifade etti.

TikTok kullanıcısı "Karantinadan çok sıkıldım ve çilek akımında sahte bir video yaptım çünkü akımı görünce komik olacağını düşündüm. O zaman sadece 2 bin takipçim vardı ve videonun böyle yayılacağını düşünmedim. Açıkçası görüntülerin çok sahte olduğu belliydi. Hiçbir böceği suda boğmadım, videodan sonra yaşayan böcekleri serbest bıraktım. Sizin gibi bir amacım yok beni takip eden sizsiniz ve bu benim hatam değil" cümleleriyle işin aslını anlattı...

Cornell Üniversitesi'nden entomolog Greg Loeb, "Meyvelerinizde küçük organizmalar olması hoşunuza gitmese bile, bunun sağlığınıza bir zararı yok. Bu küçük böcekleri yemek sizi hasta etmeyecek" dedi.

KORKULACAK BİR DURUM YOK

Gıda Mühendisi Prof. Dr. Bülent Nazlı, "Bunu ben de evde su ve tuzla birlikte denedim. Ama bende aynı sonuç olmadı. Ancak meyve ve sebzelerde kurtçuk görülmesi normal bir durum. Bu doğanın doğal bir döngüsü. Bazı kelebek, böcek ve sinekler üreme dönemlerinde yumurtalarını meyvelerin üzerine bırakıyor. Bu yumurtalar kurtçukları oluşturuyor. Bunlar belli bir dönem meyvenin içerisinde yaşamlarını sürdürüyorlar. Sonra tekrar o meyveyi terk ediyorlar. Tekrardan böcek veya sinek haline dönüşüyorlar. Şimdiye kadar belki de defalarca bu şekilde kurtlu meyve tükettik. Yani çiğ olarak tüketilen gıdalarda bunlar özellikle önem taşıyor. Bu durumdan fazla ürkmemek gerekiyor" diye konuştu.