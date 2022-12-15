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Cildinizi 10 yaş gençleştiren ve pürüzleri yok eden maske önerileri! Cildinizi parlatan maskeler

Cildinizi 10 yaş gençleştiren ve pürüzleri yok eden maske önerileri!

Cilt sağlığını korumak için cilt tipinize göre tercih etmeniz gereken ürünler vardır. Cilt tipinize göre uygulayacağınız maskeler sorunlarınızı giderirken aynı zamanda kırışıklıkların oluşmasını da önler. Önereceğimiz bu maskelerin hepsini kolaylıkla evde uygulayabilirsiniz. Ancak cilt tipinize göre uygulamanız gerekir eğer hassas bir cilt yapısına sahipseniz önce bileğinizde test edin veya doktorunuza danışın. İşte, gençleştiren cilt maskesi...

Giriş: 15.12.2022 - 12:56 | Güncelleme: ABONE OL

  • Kısa sürede hazırlayabileceğiniz bu maskeler cildinizde oluşan kötü görünümün önlenmesini sağlar. Haftada iki gün uygulayabilirsiniz. Uygulamadan önce cildinizi temizleyemeyi unutmayın ve maskeden sonra muhakkak nemlendirici kullanın.

    İLK MASKE NEM BOMBASI

    Kış aylarında ciltte kuruma ve pul pul dökülme görülebiliyor. Bazen kuruluktan sürdüğünüz makyaj bile hoş gözükmez. Eğer kullandığınız nemlendirici yeterli gelmiyorsa haftada 2 gün uygulayacağınız bu maske cildinizi yumuşatır ve nemlendirir. Karma ve sivilceye eğilimli bir cildiniz varsa nemlendirici kullanmaktan çekiniyor olabilirsiniz ancak yanılıyorsunuz. Her cildin nemlenmeye ihtiyacı vardır. 

    MALZEMELER

    Yarım olgunlaşmış avokado veya bir çay kaşığı avokado yağı

    Yarım kaşık bal

    Bir yulaf veya yulaf kepeği

    Bal cildi nemlendirir ve nemin ciltte kalmasına yardımcı olur. Dokuların yenilenmesine ve iyileşmesine yardımcı olan bir maske tarifidir. 

     

  • CİLT TONUNU EŞİTLEMEK İÇİN MASKE

    Pürüzsüz ve cilt tonunu eşitlemek için verdiğimiz bu maske tarifini mutlaka denemelisiniz. Ancak tarifleri denemeden önce alerji testi için önce bileğinizin iç kısmına bir miktar sürüp bekleyin.

    MALZEMELER

    1 yemek kaşığı yoğurt

    1 yemek kaşığı bal

    Yarım yemek kaşığı zerdeçal

    Yoğurt laktik asit içerir ve sivilce oluşumunu engeller. Bal ise cildi nemlendirir. Zerdeçal özellikle Hindistan'da cilt bakım ürünlerinde çok sık kullanılır ve pigmentasyon dengelenmesinde kullanılır.

     

  • DAHA PARLAK BİR CİLT İÇİN

    Hassas ciltlere göre olan bu maske asit içermez. 

    MALZEMELER

    1 yemek kaşığı kakao

    Çeyrek dilim papaya meyvesi

    Bir kaşık alo vera jeli

    Alo vera cilt bakım ürünlerinde sıklıkla kullanılır. İçerisinde çok fazla vitamin bulunur. Ancak Alo vera bitkisi kesinlikle direk yüze sürülmemelidir. Papaya ise hem cildi nemlendirir hem de ölü cilt derilerini kaldırır.

     

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