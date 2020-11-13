Yaş ilerlemeye devam ettikçe karşımıza çıkan ve oldukça sinirimizi bozan en önemli durumlardan biri de ciltte ve belli bölgelerde meydana gelen sarkmalardır. Genellikle kullanılan ve fayda sağlamayan kozmetik ürünlerinden de aldığımız kimyasallar işin farklı bir yönüdür. Evde kendi imkanlarımızla uygulayabileceğimiz, uygularken de tüketebileceğimiz bazı bitkilerin sıkılaştırıcı özellikleri bulunmaktadır.
Sıkılaşmaya yardımcı olan bitkiler;
Limon; genel olarak her maske yapımında da kullanılan ve içeriği sayesinde vücuttaki yağ oranını dengeleyerek, cildin sıkılaşmasını sağlayan oldukça faydalıdır.
Biberiye; kan dolaşımını hızlandırması sayesinde cildin canlanmasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca zayıflatıcı etkisi nedeniyle de yemekleriniz de baharat olarak kullanabilir, kilo vermenizi sağlayabilirsiniz.
Yulaf; sıcak su içerisinde kaynatılarak tonik olarak kullanılmaktadır. Cildi temizlerken, sıkılaşmasında da yardımcı olmaktadır.
Lavanta; cildinizin hem canlı görünmesini hem sıkılaşmasını sağlayan oldukça faydalı bir bitkidir. Maske olarak kullanabileceğiniz lavantayı; yağını edinerek cilt bakımınızda da uygulayabilirsiniz.
Soya; içeriğinde bulunan E vitamini sayesinde hücrelerin tazelenerek sıkılaşmasını sağlamaktadır. Bunun yanında ciltte meydana gelen akne ve sivilceleri önleyerek, cildi nemlendirir.
Isırgan otu; ciltte meydana gelen ince kırışıklıkların ilerlemesini durdurmaktadır. Yulaf gibi sıcak su da kaynatılarak uygulanmaktadır. Yumurta ile karıştırıp, maske olarak uyguladığınız da daha etkili olacaktır.
Papatya; suda demleyerek, soğuduktan sonra göz çevreniz ve gözaltlarınıza pamuk yardımıyla uygulayabilirsiniz. Bu hem kırışıklıkları azaltmada hem de morlukların düzelmesinde büyük fayda sağlamaktadır.
Kabak; pişirerek püre haline getirdiğiniz kabağı, zeytinyağı veya badem yağı ile karıştırarak sıkılaştırıcı maske olarak uygulayabilirsiniz.
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