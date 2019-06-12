12 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Diyabetli hastalarda kan şekerinin ideal seviyede tutulmasında, “takip” hayati önem taşıyor. Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre, bu durum özellikle insülin kullanan diyabetliler için gerekli görülüyor.
Liv Hospital Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serpil Salman, “Birçok hasta günde bir veya birkaç kez parmak ucunu iğneyle delip, şeker ölçüm cihazı ile ölçüm yaparken son yıllarda geliştirilen sistemler sayesinde, cilde yerleştirilen sensörler sürekli şeker ölçümü yapılmasını mümkün hale getirdi. Böylece 24 saat boyunca kan şekerinin nasıl seyrettiğine dair fikrimiz oluyor ” diyor.
Bu gelişmenin, beslenme ve diyabet tedavisinin bu ölçümlere göre düzenlenmesi yönünde önemli katkısı olacağı düşünülüyor. Prof. Dr. Serpil Salman, bu sistemin tansiyonu (kan basıncını) günde birkaç defa ölçmek yerine Holter cihazı ile takip etmeye benzetilebileceğini söylüyor.
PARMAK UCUNDAN ÖLÇÜME GEREK DUYULMUYOR
Söz konusu şeker ölçüm sistemlerinin farklı özellikleri bulunuyor. Bu sistemlerden birinde, hastaya takılan sensörlü cihaz sayesinde, 14 gün boyunca parmak ucundan ölçüme gerek duyulmadan kan şekeri takibi yapılabiliyor.
UZAKTAN ERİŞİM KOLAYLIĞI
Diğer sistemde ise 6 günlük kayıt oluyor ve günde 2-3 defa parmak ucu ölçümü yapılması gerekiyor. Bu sistemin avantajının, hastanın doktoruna veya yakınlarına sistemin uzaktan erişimle takip bilgisi gönderebilmesi olduğuna dikkat çekiliyor. Kan şekerinin çok düşmesi durumunda cihazın alarm vererek hastayı uyarması da önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor ve özellikle yatmakta olan hastalar için tercih edilen bir yöntem haline geliyor.
ŞEKER TAKİP SİSTEMLERİ HANGİ DİYABETLİLERE UYGUN?
*Hasta insülin kullanıyor ve şekerin seyrini daha iyi takip etme ihtiyacı duyuyorsa
*Şeker takibinin yapılması gerekli olmasına rağmen hasta parmağının delinmesinden rahatsız oluyorsa
*Hasta gebeyse
*Hasta şekeri çok düştüğü halde bunu hissedemiyorsa
* Egzersiz, beslenme düzeni ile kan şekeri değişimleri arasındaki ilişkinin daha iyi takip edilmesi isteniyorsa
*Diyabetlinin yakınları tarafından uzaktan takibe ihtiyaç duyuluyorsa. (çocuklar, evde bakım hastaları vb)
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