Çikolata topları misafirlerimize ve çocuklarımıza ikram edebileceğimiz çok lezzetli bir tariftir. İkindi çayların yanında ne yapacağım sorusuna seçeneklerden biri de çikolata toplarıdır. Bu lezzetli çikolata topları tarifini yapmaya başlayalım.

Çikolata topları tarifi için gerekli malzemeler:

2 paket kakaolu pötibör bisküvi

1 paket bitter veya sütlü çikolata

30 gram margarin ya da tereyağı

1 su bardağı pudra şekeri

Bir çay bardağı süt

2 yemek kaşığı kakao

1 adet rendelenmiş havuç

Çikolata topları yapılışı:

Öncelikle elimizle kırarak veya mutfak robotundan geçirdiğimiz bisküvileri yoğuracağımız kabımızın içine aktarıyoruz.

Rendelenmiş havucumuzu az yağlı bir tavada kısık ateşte yumuşayıncaya kadar kavuruyoruz.

Bir kenara alıp soğumasını bekliyoruz.

Bisküvilerimizin olduğu kabımızın içine eritmiş olduğumuz çikolatayı ve margarini, pudra şekeri, sütü, kakaomuzu ve soğumaya bıraktığımız havucumuzu katıp elimizle sert olacak şekilde toplar yapıyoruz.

Üzeri için isteğe göre Hindistan cevizi, fıstık, ceviz gibi malzemelerin olduğu kapların içine toplarımız yuvarlayarak her tarafına eşit gelecek şekilde yuvarlıyoruz.

Üzerilerine kürdan batırarak da ikram yapabiliriz. Şimdiden herkese afiyet olsun…