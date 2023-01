Orijinal adı Chocolate Crunch Cookie olan lezzet, 1930'lı yılların sonuna doğru keşfedildi ancak tam anlamıyla tanıtılmadan önce üzerinde birçok deneme yapıldı.

Takip eden on yıllar içinde tarife ilk kez, Wakefield'ın "Tried and True" yemek kitabının 1938 baskısında yer verildi.