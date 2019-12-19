19 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Beyoğlu’nda birlikte kaldıkları evde yangın çıkararak 4 arkadaşının ölümüne 2 arkadaşının da yaralanmasına neden olan sanık Özkan Elmas, 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme verdiği hapis cezasında herhangi bir indirim uygulamadı.
Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız’ın haberine göre, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Özkan Elmas getirildi. Davanın tutuksuz sanığı Yusuf Elmas ise duruşmaya katılmadı.
'PLANLAYARAK YAPMADIM'
Duruşmada, savcının bir önceki duruşma görüşüne yönelik taraflar savunma yaptı. Sanık Özkan Elmas, olayı kasten yapmadığını belirterek “Ben buraya geldiğimde kendimi savunmayacaktım. Plan yapmadım. Tasarladığım diye bir şey yok. Burada arkadaşlarımın ailesine olan saygımdan dolayı onların acısını daha fazla arttırmamak için kendimi savunmayacaktım. 4 arkadaşım öldü. Ben de en ağır şekilde cezalandırılmak istiyorum. Benim malıma zarar verildiği için ben de aynı şekilde zarar vermek istedim” dedi.
ÖLENLERİN YAKINLARI TEPKİ GÖSTERDİ
Sanığın savunmasının ardından ölenlerden Murat Kayacan’ın yakınların “Sen canisin oğlum” diyerek tepki gösterdi.
AVUKATLAR CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ
Duruşmada söz alan mağdur avukatları ise sanığa en ağır cezanın verilmesini ve indirim uygulanmamasını talep etti.
4’ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS
Mahkeme heyeti, kısa bir aradan sonra kararını açıkladı. Sanık Özkan Elmas’ı 4 kişiyi nitelikli kasten öldürme suçundan 4’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca sanığı “İki kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme ve genel güvenliği tehlikeye sokmak” suçlarından da ayrıca toplam 40 yıl hapis cezasına da çarptırdı. Mahkeme verdiği cezalarda indirim yapmadı.
AMCA BERAAT ETTİ
Mahkeme, Özkan Elmas’ın kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla yargılanan amcası Yusuf Elmas’ın da beraatına hükmetti.
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