Doğu Akdeniz'de Alman donanmasına ait bir geminin Türk kargo gemisini durdurarak araması tartışmalara yol açtı. Olayı haberturk.com'a değerlendiren Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı bayrak devletinin rızası olmadan böyle bir aramanın yapılamayacağını belirtti. Çok vahim bir durumla karşı karşıya olunduğunun altını çizen Yaycı "Türkiye Cumhuriyeti toprağına çıkılmış gibidir, durumun vahameti buradadır" şeklinde konuştu.
"ZAPT SÖZ KONUSUDUR"
"Normalde bunun adı ziyarettir ama burada ziyaret zapt olmuş durumdadır" diyen Yaycı, bayrak devletinin izin vermesi durumunda aramanın üç metotla yapılabileceğini anlattı. Yaycı bu üç metodun gemiye çıkan askerlerin gözlemlemesi ve aramayı sadece mürettebatın yapması, aramanın beraber yapılması ve tamamen gemiye çıkan askerler tarafından yapılması şeklinde olabileceğini belirtti. Doç. Dr. Yaycı "Burada aramayı tamamen kendileri yapmış, bu en agresif olanıdır. Gemiye çıkılırken de, çıkıldıktan sonra da usule uyulmamıştır" dedi.
"ULUSLARARASI KUMPAS OLABİLİRDİ"
Aynı zamanda eski Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Yaycı son 1,5 yıldır FETÖ'cü sosyal medya hesapları üzerinden Türk gemilerinin hedef gösterildiğine dikkat çekerek "Bu Türkiye'yi sadece Avrupa ile değil dünya ile karşı karşıya bırakma senaryosudur" dedi. "Bunun benzeri MİT tırları iftirasıdır” şeklinde konuşan Yaycı "Her türlü komplo ile karşı karşıya kalınabilir, oraya kaçak silahlar da konulabilir ve bunlar Türkiye'ye mal edilebilirdi. Biliyorsunuz kumpas davalarında da bunlar çok meşhur yapılan şeylerdi, uluslararası alanda da Türkiye'ye karşı bunların yapılması kuvvetle muhtemeldir. Önümüzdeki dönemde bu tür şeylerle karşılaşabiliriz" sözleriyle uyardı.
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