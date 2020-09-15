HABERTURK.COM

Habertürk ekranlarında Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına konuk olan Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, Doğu Akdeniz'deki enerji paylaşımı mücadelesi ve Türkiye'nin doğal gaz arama faaliyetlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE, MISIR VE İSRAİL İLE DE ANLAŞMALI"

Türkiye ve Libya arasında deniz yetki alanlarını belirleyen anlaşmanın ardından Mısır ve İsrail ile de bir anlaşma yapılması gerektiğini kaydeden Yaycı, Mısır-Yunanistan anlaşmasının uluslararası hukuka göre geçersiz olduğunu söyledi. Yaycı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) İsrail, Lübnan ve Mısır ile imzaladığı deniz yetki anlaşmalarıyla hak ettiğinin 4 katından fazla alana sahip olacağını belirtti.

YUNANİSTAN'IN MEİS'E ASKER ÇIKARMASI

Yunanistan'ın Meis adasına asker çıkarması provokasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, "Lozan Antlaşması'nın ve 1947 yılındaki Paris Antlaşması'nın hükümleri açık. Adalar Yunanistan'a gayri askeri statüde bulunmak kaydıyla verildi. Gayri askeri statünün ihlali, egemenliğin devir şartını fiili olarak kaldırmaktır. Yunanistan, bu adaları 1960'dan beri adaları silahlandırıyor" dedi.

"DÜNYANIN EN ZENGİN HİDROKARBON YATAKLARI DOĞU AKDENİZ'DE"

Müstafi Tümamiral Yaycı, Doğu Akdeniz'de dünyanın en zengin hidrokarbon yatakları olduğunu belirterek şunları söyledi: "Libya bizimle anlaşma yaparak, Yunanistan'ın Mısır'la anlaşma yapmasına rağmen 39 bin kilometrekare alan kazandı. Doğu Akdeniz'de dünyanın en zengin hidrokarbon yataklarının olduğu söyleniyor. Dolayısıyla şu andaki hesaplamalara göre örneğin Girit'in güneyinde bilinen rezerv Türkiye'nin 572 yıllık ihtiyacını karşılayacak düzeyde" ifadelerini kullandı.