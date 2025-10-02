Habertürk
        Cihan'ın cevapları şoke etti | Son dakika haberleri

        Cihan’ın cevapları şoke etti

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında kayıp Caner'in izi sürülmeye devam edildi. Didem Arslan Yılmaz, geçtiğimiz gün ekranlara getirdiği Caner'in son fotoğraflarının bu kez video kaydını paylaştı

        Giriş: 02.10.2025 - 21:33 Güncelleme: 02.10.2025 - 21:33
        Cihan'ın cevapları şoke etti
        Videonun yayınlanmasının ardından Didem Arslan Yılmaz, Cihan’ı soru yağmuruna tuttu. Önce Cihan’a, abisinin o gün ne renk tişört giydiğini nasıl yanlış hatırladığını sordu. Ardından, abisinin çantasını “gri” olarak nitelendirmesinin sebebini gündeme getirdi. Didem Arslan Yılmaz ve birçok izleyici, çantanın bariz şekilde siyah olduğunu dile getirirken Cihan, “Benim için gri” cevabını verdi.

        SES KAYITLARI YAYINLANDI

        Bu görüntülerin ardından Didem Arslan Yılmaz, Cihan’ın aylar önce abisi Caner’e gönderdiği ses kayıtlarını da yayınladı. Kayıtlarda, Cihan’ın abisi gitmesi halinde kendisine zarar vermekle tehdit ettiği açıkça duyuldu.

        Cihan ise bu sözleri, abisinin gitmesini engellemek için söylediğini ifade etti. Ayrıca “Abime ben zarar vermedim, ben kardeş katili değilim” diyerek kendini savundu.

