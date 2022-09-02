"Soru sormayın, yorgunum"

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Oyuncu Cihangir Ceyhan (33), önceki akşam Cihangir'de objektiflere yansıdı. Görüntülendiğini fark eden Ceyhan, güneş gözlüklerini takarak kamufle oldu.

Muhabirlerin sorularının ardından Cihangir Ceyhan, "Soru sormayın arkadaşlar. Yorgunum, dinlenmeye gidiyorum." diyerek, kendisini bekleyen aracına bindi.