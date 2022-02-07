'Sıfır Bir Adana' dizisinden önce 2015 yılında 'Yusuf' isimli sinema filminde 'Serdar' karakteri ile rol almıştır.Cihangir Ceyhan, daha öncesinde ise kısa film ve müzik video klipleri ile ilgili çalışmalar gerçekleştirmiştir.

Büyük çıkışını 'Çukur' dizisinde hayat verdiği 'Azer' karekteriyle yapan Ceyhan, ardından yine Show TV ekranlarında yayınlanan 'Alev Alev' dizisinde de rol almıştır. Ceyhan, şu an 'Camdaki Kız' adlı dizide 'Hayri' karakterini canlandırıyor.