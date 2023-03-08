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Cihan Mürtezaoğlu'ndan yeni tekli

Cihan Mürtezaoğlu, 'Soytarı İpi' şarkısını müzikseverlerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor

Giriş: 08.03.2023 - 11:35 | Güncelleme: ABONE OL
Cihan Mürtezaoğlu'ndan yeni tekli - Magazin haberleri
Cihan Mürtezaoğlu'ndan yeni tekli
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Sözleri, bestesi ve düzenlemesi Cihan Mürtezaoğlu'na ait olan 'Soytarı İpi' adlı şarkının kayıtları Emre Nişancı tarafından yapıldı. Parçanın masteringi ise Dinçer Demirci'ye ait.

Mürtezaoğlu, şarkıyı, "Bir yas tutma döneminde yazılan, bir başka yas döneminde yayınlama fırsatı bulduğum bir şarkı; 'Soytarı İpi...' Unutmamak ve hatırlamaya dair..." sözleriyle ifade etti.

Şarkının kapak fotoğrafı Ersin Şahin'e, lirik videosu ise Talar Tokuryan'a ait. 'Soytarı İpi', 10 Mart'ta tüm dijital platformlarda yerini alacak.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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