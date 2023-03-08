Cihan Mürtezaoğlu'ndan yeni tekli

Sözleri, bestesi ve düzenlemesi Cihan Mürtezaoğlu'na ait olan 'Soytarı İpi' adlı şarkının kayıtları Emre Nişancı tarafından yapıldı. Parçanın masteringi ise Dinçer Demirci'ye ait.

Şarkının kapak fotoğrafı Ersin Şahin'e, lirik videosu ise Talar Tokuryan'a ait. 'Soytarı İpi', 10 Mart'ta tüm dijital platformlarda yerini alacak.

Mürtezaoğlu, şarkıyı, "Bir yas tutma döneminde yazılan, bir başka yas döneminde yayınlama fırsatı bulduğum bir şarkı; 'Soytarı İpi...' Unutmamak ve hatırlamaya dair..." sözleriyle ifade etti.