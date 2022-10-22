Cihan İsminin Anlamı

İsimlerin anlamı, zaman zaman çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden tek tık ile öğrenilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur, her ismin bir anlamı ve kökeni vardır. Cihan isminin anlamı ve kökeni de son zamanların popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

CİHAN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Cihan ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Cihan isminin anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Cihan isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

CİHAN İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Cihan ismi ne demek ve anlama gelir sorularının cevabı şu şekildedir;

Yaratılmış olan şeylerin bütünü, evren, kâinat, kozmos. Dünya, yeryüzü. Bütün insanlar, dünyada yaşayan herkes. Başlı başına kendine has özellikleri olan âlem.

CİHAN İSMİ KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Cihan ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Cihan ismini koymak caizdir.

CİHAN İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Cihan ismini kullanan 72.769 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Cihan ismini kullanan 16.613 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Cihan ismini kullanan 4.266 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Cihan ismini kullanan 3.864 kişi bulunmaktadır.

CİHAN İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Cihan isminin en belirgin özelliği duygusallıktır. Hayatlarına her daim duygusallıkla yön veriyorlar. Hatta verecekleri en önemli kararda bile duyguları mantıklarının çok önüne geçiyor. Bu nedenle nadiren de olsa yanlış kararlar alıp üzülebiliyorlar. Ancak genel olarak güçlü sezgilere sahip oldukları için doğru kararlar alıyorlar. İş hayatlarında da duygusallıkları ön plana çıkıyor. Onlar için çalıştıkları işin insanlara fayda sağlaması büyük önem taşıyor. Ancak böyle bir işte huzurla çalışabiliyorlar. İnsanlardan bekledikleri ise sınırlara hapsedilmemiş bir sevgi ve sadakat.