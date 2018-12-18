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Haberler Gündem ‘Çığlık’ görüntüleri olay olan hocaya kötü haber!

‘Çığlık’ görüntüleriyle gündem olan hocaya mahkemeden ret

Trafik cezası kesilince sinir krizi geçirip dakikalarca çığlık atan öğretim görevlisinin, hakkında çıkan haberlere ve çığlık attığı videoya erişimin engellenmesi talebi mahkemece reddedildi

18.12.2018 - 11:58 | Güncelleme: İHA Gündem
Görüntüler olay olmuştu

İstanbul’da geçtiğimiz ay ortaya çıkan bir görüntüde, kendisine trafik cezası yazılan öğretim görevlisinin sinir krizi geçirerek bağırdığı anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oluşturmuştu. İstanbul Emniyet Müdürlüğünce kadının görüntülerini çeken ve paylaşan kişinin bulunması için soruşturma başlatılmıştı.

HABERLERİN KALDIRILMASINI TALEP ETMİŞTİ

İHA'nın haberine göre, Öğretim Görevlisi Özlem Atan geçtiğimiz günlerde mahkemeye başvurarak hakkında sosyal medya ve haber sitelerinde çıkan haberlerin kaldırılmasını talep etti.

MAHKEME "ENGELLEME" TALEBİNİ REDDETTİ

Mahkemeye sunulan dilekçede, Atan'ın daha önceden çekilmiş olan video kaydının aylar sonra yayılmaya başlamasının kasıtlı olduğu belirtilerek konuya ilişkin çıkan haberlerin erişimine engel getirilmesi talep edildi. Talebi değerlendiren İstanbul Sulh Ceza Hakimliği yayın içeriğinin haber niteliği taşıdığını ifade ederek erişime engel talebini reddetti.

 

 

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  • bilgiislem 2018-12-18 13:36:53 sayın hanımefendi küçük çocuklar kendini savunamayacak insanlar çığlık atsın diye söylenilir ki dışarda birisi müdahale etsin diye öğretim görevlisinin kendi kendini savunabilir olacagını düşünüyordum.
    • yildirim17 2018-12-18 17:59:02 Küçük çocuklara tehlike karşısında kendilerini korumaları için biri yardım etsin diye çığlık atmaları söylenir Bu hanımın karşısında zaten polis var :)
  • 77bilge 2018-12-18 13:14:53 Allah öğrencilerine sabır versin
  • yildirim17 2018-12-18 12:21:40 Ne kadar haklı olursa olsun böyle bir tepki verilmez bir haksızlıkta sinir krizi geçiren biri trafiğe çıkmamalıdır haksızlık yapılıyorsa yasal yollara baş vurursun
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