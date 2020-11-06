Ciğer Izgara Tarifi, Nasıl Yapılır?

Izgara tarifler diğer tariflere göre yağsız yapıldığı için daha sağlıklı tariflerdir. Biz de bu yüzden sizler için ızgara tarifler hazırlayıp, sunmaya özen gösteriyoruz. Bugün sizler ile paylaşacağımız tarifimiz ciğer ızgara tarifidir. Yapılışı oldukça kolay olan tarifimizi sizde zaman kaybetmeden denemelisiniz. Bu enfes lezzeti beğeneceğinizi umuyoruz.

Ciğer Izgara Malzemeler

1 adet kuzu ciğeri

1/3 su bardağı un

2 yemek kaşığı tereyağı ya da sıvı yağ

Tuz

Servis İçin Gerekenler:

Bulgur Pilavı

Soğan piyazı

Ciğer Izgara Yapılışı

· 1 adet kuzu ciğerimizi 1 – 1,5 cm aralığındaki boyutlarda dilimliyoruz ve zarlarını iyice temizliyoruz.

· Dilimlediğimiz ciğerlerimizi tel bir süzgeç içerisine alıyoruz ve tuzluyoruz.

· Kanlarının akması için 25 – 30 dakika kadar bekletiyoruz.

· Kanını akıttığımız ciğerlerimizi tuzladığımız için sudan geçiriyoruz ve suyunu iyice süzdürüyoruz.

· Geniş bir kap çıkartıyoruz ve içerisine 1/3 su bardağı unumuzu döküyoruz.

· Tuzundan ve fazla suyunda arındırdığımız ciğerlerimizi kabımızdaki unumuzun içerine alıyoruz.

· Her taraflarını iyice buluyoruz. Tarifimizi, kömür ızgaramızda, fırın ızgaramızda ya da yağsız bir tavada pişirebiliriz.

· Size göre en uygununu kullanabilirsiniz. Biz tarifimizi fırın ızgaramızda yapmayı tercih ettik.

· Unumuza buladığımız ciğerlerimizi ızgaramıza alıyoruz ve iyice pişiriyoruz.

· Piştikten sonra üzerine tereyağımızdan ya da fırça yardımı ile sıvı yağımızdan sürüyoruz.

· Ciğer ızgara tarifimizi hazır ettik. Artık servise geçebiliriz.

· Servis tabağımıza bulgur pilavımızı alıyoruz ve üzerine ızgara ciğerlerimizi yerleştiriyoruz.

· Yanında soğan piyazımız ile servise sunuyoruz. Siz tercihinize göre servis şeklini değiştirebilirsiniz. Afiyet olsun.