"BENİMLE BÜYÜYEN, CANIM OĞLUM 30 OLDU"

Behzat Uygur ile birlikte çekilen eski fotoğraflarını paylaşan Uygur, "Benimle büyüyen, şimdilerde akıl danıştığım, en güvendiğim limanlarımdan biri ama benim canımdan olan en ilki, hatta 'İyi ki'lerimden biri 30 olmuş..." notunu düştü.