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        Haberler Gündem Çiftin imdadına AFAD yetişti: Kuzularımı götür

        Karda mahsur kaldırlar! İmdadına AFAD yetişti

        Antalya'nın Akseki İlçesinde yayladan evlerine dönerken olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle kaybolan 70 yaşındaki çiftin imdadına AFAD ekipleri yetişti. Ağacın altına sığınan yaşlı kadın ekipleri görünce, "kuzumu götür" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 23:56 Güncelleme: 26.11.2024 - 00:12
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        Kuzularına sarılmış halde bulundu
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        Antalya’nın Akseki ilçesinde, yayladan evlerine dönerken olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle kaybolan 70 yaşındaki Naciye ve Mustafa Akın çiftini sığındıkları noktadan Antalya AFAD ekipleri kurtardı.

        Ağacın altına bulunan yaşlı kadın ekipleri görünce önce hayvanlarını kurtarmak istedi. Horoz ve kuzularına sarılan yaşlı kadın AFAD ekiplerine, "kuzularımı götürün" dedi.

        AFAD ekiplerinin kurtardığı yaşlı çift sağlık görevlilerine teslim etti.

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