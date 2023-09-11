İstanbul'da katliam! Eşi ve amcasını öldürdü... - En son haberler

İstanbul'da katliam! Eşi ve amcasını öldürdü... - En son haberler

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İstanbul Bağcılar’da çifte dehşet yaşandı. Olayda bir kişi, hem karısını hem de amcasını öldürdü.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, olay hafta sonu yaşandı.

İddialara göre İslam K., adlı kişi, henüz nedeni belirlenmeyen bir konu yüzünden eşi Yeliz K.’yı vurdu.

EŞİNİ VE AMCASINI ÖLDÜRDÜ

İslam K., aynı gün hem eşi Yeliz K.’yı hem de amcası İsa E.’yi silahla vurarak öldürdü. Olay hemen polise bildirildi. Cinayetlerin ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli İslam K.’yı gözaltına aldı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.