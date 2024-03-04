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        Haberler Gündem Çifte silahla baskına gitti, öldürüldü! - Güncel haberler

        Çifte silahla baskına gitti, öldürüldü!

        Olay, Kayseri'de meydana geldi. İki komşu esnafın aralarındaki husumet cinayetle bitti. Olay anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2024 - 21:04 Güncelleme: 04.03.2024 - 21:11
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        Çifte silahla baskına gitti, öldürüldü!
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        Olay, Kayseri'de meydana geldi.

        Aynı cadde üzerinde dükkanları bulunan iki komşu esnafın aralarındaki husumet cinayetle bitti.

        Fırıncı, çifte silah kuşanıp dükkanını basan oto yıkamacının kurşunlarına karşılık verdi.

        Olayda bir kişi hayatını kaybetti.

        Olay anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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