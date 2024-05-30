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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çifte cinayetin nedeni kıskançlık çıktı! - Güncel haberler

        Çifte cinayette kıskançlık iddiası!

        İstanbul Fatih'te 2 yıl önce evlenen Doğukan U. önce Cezayir asıllı eşi Zahra Nojioua'nın (29) boğazını bıçakla keserek öldürdü. Ardından da kendisini karısıyla tanıştıran Cezayir uyruklu Zohir Benferchiche'yi bıçaklayarak öldürdü. Trabzon'da yakalanıp İstanbul'a getirilen zanlı, cinayeti yaşanan kıskançlık yüzünden işlediğini iddia etti. Zanlı adliyeye gönderildi

        Giriş: 30.05.2024 - 17:40 Güncelleme: 30.05.2024 - 17:40
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        Çifte cinayette kıskançlık iddiası!
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        Kan donduran cinayetlerin ilki İstanbul Fatih'te 26 Mayıs'ta işlendi.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Doğukan U., 2 yıl önce evlendiği Cezayir Uyruklu eşi Zahra Nojioua’yı (24) yaşadığı tartışma sonucu boğazını keserek öldürdü.

        EŞİ İLE KENDİSİNİ TANIŞTIRANI DA ÖLDÜRDÜ

        Şüpheli Doğukan U, aynı akşam saat 17.10'da eşi ile kendisini tanıştıran Zohir Benferchiche'yi de (59) çalıştığı camide bıçaklayarak yaraladı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Zohir Benferchiche hayatını kaybetti.

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        KISKANÇLIK CİNAYETİ ÇIKTI

        Çifte cinayetin ardından polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. İstanbul polisi ve Trabzon Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile yapılan koordineli çalışmanın ardından katil zanlısı; bugün Trabzon'da yakalandı. İstanbul'a getirilen ve 2 sabıka kaydı olduğu ortaya çıkan zanlı, eşiyle kıskançlık yüzünden tartıştığını ve bu yüzden cinayeti işlediğini iddia etti. İşlemlerin ardından şüpheli adliyeye gönderildi.

        Fotoğraflar: İHA

        Eşinden sonra tanıştıranı da öldürmüş! 2 cinayetin faili aranıyor!
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