Kan donduran cinayetlerin ilki İstanbul Fatih'te 26 Mayıs'ta işlendi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Doğukan U., 2 yıl önce evlendiği Cezayir Uyruklu eşi Zahra Nojioua’yı (24) yaşadığı tartışma sonucu boğazını keserek öldürdü.

Şüpheli Doğukan U, aynı akşam saat 17.10'da eşi ile kendisini tanıştıran Zohir Benferchiche'yi de (59) çalıştığı camide bıçaklayarak yaraladı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Zohir Benferchiche hayatını kaybetti.

KISKANÇLIK CİNAYETİ ÇIKTI

Çifte cinayetin ardından polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. İstanbul polisi ve Trabzon Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile yapılan koordineli çalışmanın ardından katil zanlısı; bugün Trabzon'da yakalandı. İstanbul'a getirilen ve 2 sabıka kaydı olduğu ortaya çıkan zanlı, eşiyle kıskançlık yüzünden tartıştığını ve bu yüzden cinayeti işlediğini iddia etti. İşlemlerin ardından şüpheli adliyeye gönderildi.

Fotoğraflar: İHA